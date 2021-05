Fiscales piden a Zuckerberg detener desarrollo de Instagram para niños

Cuarenta y cuatro fiscales generales hicieron un llamado al director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, para que abandone los planes para desarrollar una nueva versión de la red de intercambio de fotos Instagram para niños pequeños, argumentando que la nueva aplicación podría dañar la salud mental de los niños y comprometer su privacidad.



"El uso de las redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el bienestar de los niños, que no están preparados para sobrellevar los desafíos que implican tener una cuenta en las redes sociales", escribió el lunes un grupo bipartidista de fiscales generales en una carta.



"Históricamente, Facebook no ha logrado proteger el bienestar de los niños en sus plataformas". Representantes de Facebook no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.



La carta se suma a la oposición pública al plan del gigante de las redes sociales para crear un Instagram para niños menores de 13 años, que actualmente tienen prohibido usar las plataformas regulares de la compañía.



En marzo, durante una audiencia en el Congreso, legisladores estadounidenses cuestionaron a Zuckerberg sobre el proyecto y lo presionaron para asegurarse de que su compañía haga más para proteger a los niños.



Los defensores del bienestar infantil y la privacidad han dicho que la nueva aplicación podría contribuir a la depresión, la soledad y la ansiedad en los usuarios jóvenes.



Facebook aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de la aplicación. Los ejecutivos han dicho que la compañía tiene el objetivo de brindarle a los preadolescentes acceso a la mayoría de las funciones que ahora se ofrecen en

Instagram, pero con control y visibilidad para los padres.



La compañía con sede en Menlo Park, California, argumenta que muchos niños menores de 13 años ya usan Instagram, y los ejecutivos dicen que el servicio les dará una alternativa a tener que mentir sobre su edad.



Facebook aún no ha proporcionado una programación ni finalizado las funciones de lo que internamente han llamado Instagram Youth.



Anteriormente, Facebook lanzó Messenger Kids, que es una versión de la aplicación de mensajería de la compañía que brinda a los padres el poder de monitorear las comunicaciones y conexiones de sus hijos y establecer límites de tiempo.



