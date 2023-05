Meta Platforms Inc por estos días ha buscado mostrar a especialistas en mercadeo herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear anuncios y hacer que sean más efectivos.



Ante ello, la compañía presentó el jueves el AI Sandbox para que los anunciantes prueben las primeras versiones de funciones que utilizan tecnología de inteligencia artificial.

Inicialmente, las herramientas generarán texto diferente para anuncios dirigidos a diversas audiencias, crearán imágenes de fondo alternativas basadas en las palabras proporcionadas y cambiarán automáticamente el tamaño de las imágenes de anuncios para ajustarse a los cambios en las plataformas, dijo la compañía en una publicación de blog.



Meta está trabajando con un pequeño grupo de anunciantes para probar las herramientas y dijo que pretende expandir gradualmente el acceso a partir de julio.



De esta forma, Meta, que opera Facebook e Instagram, también presentó un nuevo modelo basado en IA que puede ayudar a las empresas a prever el desempeño de los anuncios utilizando un conjunto de datos más grande que antes.



En las primeras pruebas en Instagram, la tecnología, llamada Meta Lattice, aumentó el desempeño para los anunciantes, dijo la compañía.



Meta ha estado bajo presión para redescubrir el crecimiento en su negocio principal de publicidad digital. El mes pasado, la compañía informó que los ingresos aumentaron después de bajar durante los tres trimestres consecutivos anteriores, sus primeras caídas de ventas.



Ese informe del primer trimestre sugiere el posible final de una racha difícil en la que una economía agitada deprimió el gasto de los vendedores, y los cambios en la privacidad de iOS de Apple Inc. hicieron que los anuncios en los teléfonos inteligentes fueran menos efectivos.



Al mismo tiempo, la industria de la tecnología en general viene tratando de alimentar un nuevo apetito insaciable por la tecnología basada en IA por parte de clientes, inversionistas y analistas.



Los anunciantes digitales, en particular los especialistas en mercadeo centrados en el desempeño, han anhelado herramientas que puedan ayudar a crear anuncios de manera más eficiente y hacer que sean más exitosos.



BLOOMBERG