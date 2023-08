La empresa tecnológica Meta, que opera las plataformas de redes sociales Facebook e Instagram, ha tomado la decisión de bloquear el acceso a noticias desde las cuentas canadienses como respuesta a la reciente implementación de la Ley de Noticias en Línea, también conocida como Proyecto de Ley C-18, en Canadá.



(Le puede interesar: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se separa tras 18 años de matrimonio).

La Ley de Noticias en Línea fue aprobada por el Parlamento canadiense el pasado mes de junio. Su objetivo es obligar a las plataformas tecnológicas, como Meta, a establecer asociaciones con los medios de comunicación para compartir ingresos generados por la difusión de noticias en sus redes. Con esta medida, el gobierno busca abordar el problema que gran parte de los ingresos publicitarios generados por el contenido noticioso se quedan en manos de las plataformas y no llegan adecuadamente a los medios.



Antes de tomar esta medida, Meta expresó su desacuerdo con la legislación canadiense, calificándola de "fundamentalmente defectuosa" y argumentando que no toma en cuenta las realidades del funcionamiento de las redes sociales. Sin embargo, tras la aprobación de la ley, la empresa ha decidido acatarla y ha comenzado a bloquear el acceso a las noticias para los usuarios de Facebook e Instagram en Canadá.



(Le puede interesar: Joven lucha por rescatar de un vertedero de basura el cuerpo de su madre asesinada).

Facebook Twitter Linkedin

La prohibición de noticias por medio de las redes de Meta. Foto: iStock

A partir de ahora, los enlaces de noticias y el contenido publicado por medios y emisoras ya no estarán disponibles para los usuarios canadienses en ambas plataformas. Esto significa que no podrán ver ni compartir contenido noticioso desde sus cuentas. La medida afectará a usuarios, editores y emisoras por igual.



La empresa también ha enfatizado que los medios de comunicación comparten su contenido en Facebook e Instagram de forma "voluntaria" y que los usuarios no acuden a estas plataformas específicamente "en busca de noticias".



A pesar de la decisión de bloquear el acceso a las noticias, Meta ha manifestado su esperanza de que el gobierno canadiense reconsidere la ley y reconozca el valor que sus plataformas brindan a la industria de las noticias. La empresa ha abogado por una respuesta política que proteja un internet libre y abierto, defienda la diversidad y la innovación, y refleje los intereses de todos los medios de comunicación en Canadá.

Más noticias

¿Cómo puede trabajar en Canadá? Si tiene esta visa de Estados Unidos esto le interesa



¡Pilas! Nuevo programa para migrar a Canadá: va 6 meses y puede quedarse para siempre

Trabajo en Estados Unidos y Canadá: Sena tiene 304 ofertas laborales para colombianos

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.