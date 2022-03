Instagram permitirá a los usuarios cambiar su 'feed' para ver primero las publicaciones más recientes, cediendo después de años de quejas sobre la clasificación actual de la aplicación de fotos que elige el orden de las publicaciones según el comportamiento del usuario.

Instagram, de Meta Platforms Inc., está presentando dos opciones para su 'feed': "Seguidos" y "Favoritos", según una publicación de blog el miércoles.



"Seguidos" funciona como lo hizo Instagram hasta 2016: muestra las publicaciones en orden cronológico inverso. Los "favoritos" permiten una mayor selección, lo que permite a los usuarios enumerar hasta 50 cuentas que desean ver más arriba en su 'feed'.



"Queremos que las personas se sientan bien con el tiempo que pasan en

Instagram, brindándoles formas de adaptar su experiencia a lo que es mejor para ellos", dijo la compañía en un comunicado el miércoles.



Instagram introdujo un orden algorítmico para su 'feed' porque los usuarios profesionales, como personas influyentes y marcas, comenzaron a publicar con tanta frecuencia y de manera estratégica que desplazaban el contenido de los usuarios habituales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.



Los usuarios regulares comenzaron a pensar que sus amigos no estaban usando

Instagram. El algoritmo de 2016 se entrenó para que mostrara a los usuarios cualquier contenido que las inspirara a publicar más, dijeron las personas.



Si bien el cambio ayudó a aumentar la visibilidad del contenido de los amigos y familiares de los usuarios, provocó una reacción violenta de los profesionales, cuyo crecimiento de seguidores comenzó a disminuir, así como de los usuarios habituales, a quienes no les gustó tener menor control.



En los últimos años, Instagram ha comenzado a introducir mas contenido en los 'feed' de las personas que sugiere el algoritmo de la aplicación, incluso si los usuarios no lo han seguido. Eso ha aumentado el deseo de los usuarios de tener más control sobre lo que ven.



Incluso si las personas afirman odiar el algoritmo, la investigación interna de

Instagram muestra que están más satisfechos con ese orden, "por lo que no estamos asignando a las personas una experiencia de alimentación cronológica predeterminada", dijo Instagram en su comunicado.



BLOOMBERG