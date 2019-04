Es oficial: Instagram ocultará el número de likes de las publicaciones

El anuncio se dio este martes 30 de abril en una publicación previa a la conferencia de desarrolladores F8. Instagram, una de las redes sociales que pertenecen al gigante tecnológico Facebook, comenzará a probar su nueva función para ocultar la cantidad de 'me gusta' en las fotos y videos de sus usuarios.

La prueba solo se realizará en Canadá, y los 'me gusta' estarán disponibles solo para la persona que sube el contenido. Los demás usuarios no podrán ver la cantidad de 'likes' ni en su 'feed' de inicio ni en los perfiles directamente. "Vamos a probar esto porque queremos que los seguidores se enfoquen en las fotos y videos que se comparten, no en cuantos 'me gusta' tienen", añadía la publicación

La noticia de la prueba piloto llega casi dos semanas después de que la ingeniera asociada a Instagram, Jane Manchun Wong, publicara en su cuenta de Twitter algunas capturas de pantalla de la actualización en la interfaz de la aplicación. Así, declaraciones de voceros de la red social aseguran que la medida hace parte de los esfuerzos orientados a hacer de su plataforma un lugar más agradables para sus usuarios.



Asimismo, la tendencia de chequear la cantidad de 'me gusta' en fotos y videos ha sido criticado por generar comportamientos adictivos con la tecnología. De acuerdo con un reciente estudio publicado en la revista 'Psychological Science', los mismos circuitos cerebrales que se activan al comer chocolate y ganar dinero se estimulan cuando los adolescentes ven una gran cantidad de "me gusta" en sus fotos. La investigación añade que es más probable que los jóvenes hagan clic en los contenidos que tengan mas "me gusta".



Hasta el momento solo los usuarios en Canadá tendrán la oportunidad de actualizar su aplicación y opinar sobre si les gusta la polémica función. Instagram aún no ha anunciado ponerla a prueba en otro país.