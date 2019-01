Instagram no retiró verificación a Nicolás Maduro

La red social Instagram aclaró que no retiró la insignia de verificación de la cuenta de Nicolás Maduro dentro de esta red social, contrario a los rumores difundidos en redes sociales que daban a pensar que la aplicación había tomado partido en las discusiones políticas de Venezuela con el reconocimiento creciente de Juan Guaidó, como presidente interino.

El rumor, que inició por una publicación en Twitter del periodista Andrews Abreu, se dispersó durante las jornadas de protestas de este miércoles, en las que miles de venezolanos salieron a las calles a exigir que cese la "usurpación" del poder por parte de Nicolás Maduro.

La tensión política en el país vecino y en el panorama internacional ha aumentado después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara el martes como presidente interino del país. Dicho anuncio, con el que se buscará una transición a unas nuevas elecciones, fue apoyado por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Paraguay.

Nicolás Maduro no estaba verificado en Instagram ni en Facebook y no hemos eliminado la verificación de su cuenta FACEBOOK

TWITTER

Instagram confirmó a EL TIEMPO que Nicolás Maduro no contaba con la verificación de su cuenta antes de los sucesos recientes.



“Queremos asegurarnos de que las personas sepan que están siguiendo la presencia auténtica de una figura pública, una celebridad o una marca en Instagram y Facebook", explicó la red social.



"Nicolás Maduro no estaba verificado en Instagram ni en Facebook y no hemos eliminado la verificación de su cuenta. Juan Guaidó fue verificado en Instagram en noviembre de 2018 y recientemente en Facebook", puntualizó.



En Twitter, algunos usuarios y medios de comunicación presentaron la noticia del supuesto retiro.

Instagram retiró insignia de verificación a cuenta de Nicolás Maduro https://t.co/tebED0kfEe pic.twitter.com/R65xRrAl2g — El Nacional (@ElNacionalWeb) 23 de enero de 2019

Instagram retira la verificación (el chulito) de la cuenta de Nicolás Maduro pic.twitter.com/I1cqgDs4XI — Alejandro Marin (@themusicpimp) 23 de enero de 2019

La red social Instagram le quitó la verificación a Nicolás Maduro y se la colocó a Juan Guaidó, quien tiene en su perfil presidente encargado de Venezuela #23Ene https://t.co/nTPpdLJedU pic.twitter.com/GBc3mLwakX — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 24 de enero de 2019

#Atención | Facebook e Instagram retiraron la verificación a las cuentas de Nicolás Maduro en esas redes sociales https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/k6TbZwvdRY — Noticias RCN (@NoticiasRCN) 23 de enero de 2019

Facebook e Instagram quitan la insignia de verificación de cuentas de Nicolás Maduro https://t.co/Aw0mdfo1tl pic.twitter.com/EnCGJP88om — La Tercera (@latercera) 24 de enero de 2019

Según las políticas de uso de la red social para que una cuenta obtenga la insignia de verificación debe cumplir las Condiciones del servicio y las Normas comunitarias de Instagram. El objetivo de las insignias de verificación es confirmar que una cuenta o página es auténtica y evitar suplantaciones.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET