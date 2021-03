Facebook crea una versión de Instagram para menores de 13 años

Facebook está creando una versión de la herramienta para compartir fotos, Instagram, específicamente para niños menores de 13 años, un esfuerzo por poner sus populares productos en manos de la próxima generación de usuarios de internet.

La nueva aplicación se anunció internamente el jueves, pero todavía no se ha lanzada al público. Actualmente, Instagram requiere que los usuarios sean mayores de 13 años.



BuzzFeed News informó previamente sobre Instagram Kids. Instagram, que fue adquirida por Facebook hace casi una década por $1.000 millones de dólares, se ha convertido en uno de sus productos más populares en un momento en que su principal propiedad de redes sociales no ha tenido eco entre algunos de los usuarios más jóvenes.



"Cada vez más, los niños les preguntan a sus padres si pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos", dijo el portavoz de Facebook Joe Osborne, en un comunicado.

"En este momento no hay muchas opciones para ellos, por lo que estamos trabajando en la creación de productos adicionales, como hicimos con Messenger Kids, que sean adecuados para niños, pero administrados por sus padres. Estamos explorando traer una experiencia supervisada a Instagram para ayudar a los niños a mantenerse al día con sus amigos, descubrir nuevos pasatiempos e intereses, y más".



Messenger Kids es una versión de la aplicación de mensajería de Facebook para preadolescentes. Esa aplicación incluye una serie de controles parentales, pero una falla que presentó anteriormente permitía a algunos niños chatear con personas que sus padres no habían aprobado.



El incidente generó preocupación entre los reguladores de que la aplicación no protegía adecuadamente a los niños.



