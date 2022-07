En los últimos días Instagram anunció una serie de cambios en su plataforma con miras a hacerse más competitivo con su principal rival en estos momentos: TikTok.



La aplicación de Meta, casa matriz de Facebook, dio a conocer que desde ahora los usuarios podrán hacer uso de todas las fotografías y videos de las cuentas que aparezcan como públicas, con el fin de que estas puedan ser utilizadas en sus propios Reels.



Lea también: Crece el número de líneas celulares y caen los ingresos de los operadores

Lo curioso del caso es que, a partir de ahora, realizar esto no requerirá de ningún permiso de la persona titular de dicha cuenta, lo cual ha causado alegría entre los más ávidos realizadores de contenidos en la red social.



Sin embargo, también ha generado preocupación entre quienes consideran que esta nueva función podría traer problemas de privacidad, así como de derechos de autor.



Lea también: ¿Cómo elegir el monitor correcto para los bebés?



Y es que no a todo el mundo le agrada la idea de que un completo desconocido pueda tomar sus videos e imágenes (incluidas fotografías de sus rostros) para hacer su propio contenido.



Pese a ello, existe una forma de evitar que otros usuarios tomen sus publicaciones. Para ello, debe seguir los siguientes pasos:



- Diríjase al apartado de Configuración en la app de Instagram.



- Vaya a la opción Privacidad.



- De clic en Reels y remix.



Lea también: Spotify: truco para crear una ‘playlist’ con sus amigos



- Tras ello va a encontrar diferentes opciones para que elija cuál es el grado de limitación que quieres establecer en tus imágenes para ser usadas en contenido de terceros.



Si no quiere que tengan acceso a sus fotos o videos, entonces desmarque todas las opciones.

Más noticias

- TikTok comenzará a clasificar y restringir sus videos por edades



- Google lanza un sistema operativo para revivir PC antiguos



- Mattel firma acuerdo con SpaceX para desarrollar juguetes espaciales



TENDENCIAS EL TIEMPO