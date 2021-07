Instagram: cómo ‘repostear’ imágenes de otras cuentas

Compartir fotografías publicadas en otras cuentas es una de las interacciones más populares en redes sociales. Sin embargo, esto solo es posible en Facebook y Twitter, pues ambas plataformas tienen habilitada una opción para esto.



En el caso de Instagram los usuarios han reclamado durante años que se habilite esta opción, pero hasta ahora no ha sido posible.



Es por esta razón que se debe recurrir a otros métodos para compartir una fotografía, bien sea con un pantallazo o con aplicaciones de terceros, que no están relacionados con la red social.



Sin embargo, al realizar estos procesos se debe ser muy cuidadoso de no violar los derechos de autor.



Entre las aplicaciones más populares para hacer este 'reposteo' están Repost, “Repost: For Instagram y Repost for Instagram – Regrann, las cuales puede descargar de manera gratuita en su teléfono.



Este proceso es bastante sencillo. Tras descargar la aplicación debe ir a la foto que quiere compartir, copiar el enlace y pegarlo en la aplicación de repost.



Luego debe elegir ciertas especificaciones y características que requiera en la publicación y posteriormente aparecerá la fotografía en su perfil.