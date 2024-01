Instagram incluye una notificación automática para que adolescentes cierren la 'app'

Instagram introduce una nueva función para mejorar la gestión del tiempo entre los usuarios adolescentes. La característica principal es una alerta automática, activada por la propia aplicación, que se muestra a los jóvenes que pasan más de diez minutos en Reels o en mensajes privados durante la noche.



Esta alerta, que no se puede modificar por los usuarios, se presenta en pantalla completa con un fondo oscuro, instando a los adolescentes a considerar el cierre de la aplicación al indicar que es "tarde".



El objetivo es fomentar una mayor conciencia sobre el uso prolongado de Instagram, especialmente en aquellos que no hacen uso de los recordatorios de pausa preexistentes, como el de 'Tomarse un descanso'.



Ahora existen alertas en IG para adolescentes. Foto: Instagram.

Instagram también brinda a los jóvenes y a sus padres múltiples opciones para controlar el tiempo dedicado a la aplicación. Los padres tienen la capacidad de fijar límites de tiempo diarios y establecer pausas mediante los controles parentales.



Adicionalmente, la plataforma ofrece recordatorios para descansos y un modo silencioso, el cual permite silenciar las notificaciones y enviar mensajes automáticos, además de informar a otros usuarios que el adolescente no está disponible, lo que contribuye a reducir las distracciones durante las horas de estudio o descanso nocturno.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press y contó con la revisión de la periodista y un editor.