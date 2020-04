Innovación, sí, desde las personas

Desde hace décadas se insiste en la necesidad de adaptarse a cambios en distintos ámbitos que determinan nuestra vida. Esto se ha acelerado en los últimos años, por fenómenos naturales, sociales y tecnológicos que inciden en las relaciones humanas y las dinámicas económicas. Sin embargo, los efectos de la covid-19 han revolucionado nuestra cotidianidad a una velocidad sin precedentes.



En este contexto, ahora más que siempre, la innovación en las empresas, sin importar su tamaño o sector, no debe ser asunto de un área específica sino una capacidad que parte de la convicción de todos los colaboradores y que debe permear distintas dimensiones organizacionales. Debemos resignificarnos para responder, de manera oportuna y relevante, desde la individualidad y la colectividad. La capacidad de innovación, y hoy lo evidenciamos, está en el talento humano y se traduce en cambios sustanciales en procesos, productos y servicios.



Nunca había sido tan necesaria la flexibilidad en las empresas. La adaptación es clave para ser sostenibles en el nuevo entorno que plantea esta pandemia. La creatividad también es esencial para sobrellevar la coyuntura e identificar y oportunidades en nuevos escenarios. La innovación por sí sola no es suficiente. Será estratégica si tenemos la capacidad de implementar las ideas, en un momento histórico en el cual el tiempo y la sociedad urgen por respuestas efectivas: menos tiempo para proyectos piloto y más agilidad para escalarlos.



Este propósito debe reconocer el papel que juegan las empresas hoy en la sociedad. Se trata de una responsabilidad que invita a explorar alternativas, alianzas y sumar esfuerzos.



Las empresas no son islas, están interconectadas, para seguir siendo competitivas y sostenibles, más allá de los resultados económicos de corto plazo.



Estos planteamientos han orientado la manera como hemos respondido desde Sura a esta pandemia. La innovación y el conocimiento son esenciales como articuladores de todo lo que hacemos para nuestros clientes y para la sociedad. Por ende, la gestión de talento humano debe propiciar, en medio de las circunstancias excepcionales, la generación de ideas a todos los niveles, potenciar los liderazgos colectivos y, por supuesto, asegurar el bienestar y cuidado de todos los colaboradores. Estamos en un escenario donde todos sumamos a las soluciones.



Como gestores de tendencias y riesgos, compartimos aprendizajes y conocimientos que contribuyan a que las empresas e instituciones continúen operando, superen este momento y sepan afrontar decisiones y asuntos estratégicos en temas como: autocuidado, prevención, salud mental, finanzas, asuntos legales, entorno de mercado, tecnología y talento humano. Ejemplo de ello es el sitio segurossura.com.co/covid-19, donde hay documentación abierta para cualquier persona o empresa.



Así, desde la experiencia hemos evidenciado cómo la innovación trasciende y habilita la mejora y nuevos procesos, soluciones de seguros, asistencias y formas de relacionarnos con las personas y las empresas para responder a sus necesidades cambiantes.



Estamos en un entorno que nos demanda construcción colectiva, articulación, intercambio de visiones, priorización de recursos no solo para afrontar esta coyuntura, sino para contribuir a la reactivación escalonada de los sectores productivos del país.

PAULA RUIZ

Gerente regional Centro en Seguros Sura Colombia