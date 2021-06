Innovación, gran motor de empresas de Cundinamarca

La innovación sigue siendo la apuesta de grandes actores del mercado empresarial del país. Se trata de un pilar fundamental para el crecimiento, la expansión y la visibilidad de cualquier compañía.



Las capacidades de optimizar recursos, ofrecer servicios novedosos y contar con procesos efectivos se han convertido en un valor diferencial y, sobre todo, necesario en un mercado cada vez más competitivo.



Es por eso que se han creado programas, iniciativas y beneficios en pro de la innovación dentro de las empresas del país. Los Bonos Empresariales de Innovación, proyecto liderado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, iNNpulsa y Connect Bogotá Región, buscaba dar herramientas a las empresas para que se implementaran servicios de innovación y generar beneficios en su productividad y competitividad.



Nelly Russi, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento, explicó a EL TIEMPO que las empresas se fortalecieron en términos de innovación y crecieron a través de la capacitación del talento humano, el desarrollo de nuevos segmentos del mercado, el diseño de nuevos productos y la mejora de procesos de gestión que permitieron los Bonos de Innovación.



“Fueron acompañamientos para que estas mipymes empiecen a crecer y fortalecerse en innovación. Que empiecen a verla como un camino para el crecimiento y la productividad de sus empresas y negocios”, dijo Russi.



Fueron en total 147 mipymes y asociaciones productivas de cuatro provincias de Cundinamarca las que se beneficiaron de este programa que tuvo que sobreponerse a los retos que trajo la pandemia de covid-19, pero que logró presentar resultados exitosos: 5 patentes en trámite, 16 marcas registradas y 10 más en trámite, 7 diseños industriales registrados y 5 más en trámite, 3 derechos de autor reconocidos, 29 desarrollos de nuevos procesos, 235 procesos mejorados, 611 empleados con capacidades fortalecidas, 89 nuevos productos y servicios, 16 prototipos, el desarrollo de 110 nuevos segmentos de mercado, 13 desarrollos de nuevos procesos de gestión de propiedad intelectual y 22 clientes efectivos.



Sobre los beneficios de los Bonos hablaron con este diario voceros de dos empresas que participaron en el proyecto.



La granja ovina Mi Carreta se dedica a la producción de carne de cordero de alta calidad. Isabel Cataño, gerente de la empresa, contó que aplicaron a uno de los Bonos de Innovación para desarrollar nuevos productos. El aliado con el que ejecutaron el bono fue la Universidad Santo Tomás. La pandemia retrasó este proyecto, pues para el diseño de productos en el sector cárnico se requieren varias pruebas de laboratorio y estudios que, debido a los confinamientos y el cierre de la universidad, no se pudieron llevar a cabo hasta varios meses después.



Además, la cuarentena trajo consigo múltiples dificultades para Mi Carreta, pues muchos de sus clientes (restaurantes y hoteles) cerraron y la venta a domicilio no era un fuerte de la compañía. Sin embargo, el manejo de redes sociales y las capacitaciones de marketing digital que consiguieron a través de su alianza con la universidad fueron “el salvavidas” para mantener la facturación de la empresa y salir a flote en los meses difíciles. Hoy en día, después de conseguir una importante red de clientes a domicilio, ya están en las fases finales del diseño de los nuevos productos, la principal intención del Bono que los ha llevado a generar nuevos puestos de trabajo y que esperan los ayude a seguir creciendo como empresa.



El Instituto Entoma lleva varios años dedicándose a la investigación y transmisión de conocimiento científico a través de cursos en línea. Su centro académico y científico se apoya en una producción audiovisual de alta calidad y en tecnologías sofisticadas.



La innovación no llegó por el lado de sus productos, pero sí por la organización empresarial y administrativa. Para eso se acogieron a la línea de ‘Extensionismo tecnológico’. Así lo explicaron el director general y fundador Edison Torrado-León y la directora ejecutiva Diana Basto. El resultado final del Bono de Innovación es una herramienta que permitirá organizar e interpretar la información de todos los frentes de la organización. Además, a través de herramientas tecnológicas, podrán acceder a nuevos indicadores e informes que consideran necesarios para seguir creciendo como empresa.



Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect Bogotá Región, destacó que la innovación benefició a múltiples municipios de Cundinamarca y llegó a rincones a los que por lo general no llega. Además, resaltó que “los resultados del proyecto Bonos Empresariales de Innovación son un claro ejemplo del temple de los empresarios del departamento”.



Por su parte, Ignacio Gaitán Villegas, presidente de iNNpulsa Colombia, destacó que se lograron “potenciar los ecosistemas de innovación”, algo que aporta al proceso de reactivación que vive el país.

