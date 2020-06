Innovación e inspiración para la recuperación

La empresa de analítica, SAS anunció que el próximo 16 junio a las 10 a.m. (hora colombiana), se llevará a cabo la última versión On Demand de su primer Virtual SAS Global Forum 2020, una experiencia de nueve horas que contará con una variedad dinámica de líderes de opinión.



(Lea también: Escoger carrera usando la inteligencia artificial)

En el foro se profundizarán temas centrados en la innovación analítica, los conocimientos específicos de la industria y las herramientas y técnicas necesarias para navegar en la incertidumbre, el cambio y la interrupción. Según explican, el registro es totalmente gratuito y está disponible desde ahora.



"Lanzando su agenda de conferencias virtuales más sólida hasta la fecha, SAS invita a los participantes a crear su propia experiencia a partir de sesiones con clientes, socios y ejecutivos de SAS a través de la experiencia Virtual Quad, que permitirá mostrar demos impresionantes de uso de la tecnología; casos destacados en el escenario principal y ofertas educativas de SAS".



(Además: Mintic abrió 5 convocatorias para la industria audiovisual)



De acuerdo con SAS, todo el contenido se presentará en un formato en línea.



En Conexión SAS, informan, los participantes experimentarán la variedad de usos de SAS por parte de clientes de la compañía como Cleveland Clinic y Georgia-Pacific, quienes explorarán la oferta de educación y su impacto para la humanidad a través de las iniciativas de Data for Good.



Así mismo, en Conexión ejecutiva, líderes empresariales escucharán las ideas de Chris Clague, editor gerente y líder editorial global de comercio y globalización de The Economist Intelligence Unit, así como de analistas innovadores, con un enfoque en la recuperación empresarial en medio de la pandemia.



En cuanto a conexión de usuarios, SAS presentará sesiones centradas en el usuario sobre casos de uso, herramientas, recursos y capacitación de la compañía.



Por otro lado, en conexión de partners, los ejecutivos de SAS y socios como Deloitte Canadá profundizarán en los éxitos específicos de los partners el liderazgo de pensamiento.



Dentro de los invitados que estarán presentes en el foro, destaca el reconocido escritor inglés, Simon Sinek quien realizará una conversación moderada basada en su libro más vendido, The Infinite Game, en el que compartirá cómo los líderes pueden aplicar las reglas esenciales del "juego infinito" para mantenerse por delante de la competencia.



Además, el evento también contará con la presencia de los ejecutivos de SAS, incluidos el fundador y CEO, Jim Goodnight; el COO y CTO, Oliver Schabenberger; y el vicepresidente sénior de ingeniería de R&D, Bryan Harris, que hablarán sobre el futuro de la analítica datos en la nube, Edge y la IA.



De acuerdo con SAS, a través de la plataforma Virtual Quad, se replicará digitalmente una experiencia de feria interactiva, con una mirada práctica a la tecnología de SAS y acceso a expertos de la compañía.



"Los participantes pueden unirse a demostraciones y presentaciones, aprender más sobre tecnología y servicios, y participar en sesiones de "preguntar a un experto” con cabinas de tecnología virtual atendidas desde las 11:30 p.m. a las 7 p.m. (hora colombiana)".



En ese sentido, explican que, además de compartir descubrimientos audaces y fomentar la innovación, la experiencia virtual también será gamificada, incentivando a los participantes a participar en actividades durante todo el día.

Para aquellas personas interesadas en participar, podrán ver la agenda del evento, los procedimientos y las sesiones en el sitio web Virtual SAS Global Forum 2020.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET