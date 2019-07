India se suma a los países que se pronuncian en contra de Libra

En una cascada de países que se han pronunciado en contra de Libra, el proyecto de Facebook de crear una criptomoneda, el gobierno de India dejó claro el sábado 6 de julio que no está interesado en aprobar el funcionamiento de la moneda digital en su país y que está redactando una ley con sanciones estrictas para los bancos que negocien con este tipo de divisas digitales.

Las razones principales que argumenta el gobierno de India, la tercer economía más grande de Asia, para oponerse al ambicioso proyecto son la falta de explicación y claridad de los términos de uso de Libra y la falta de confianza al tratarse de una criptomoneda privada.



Este es el segundo pronunciamiento en lo que va del mes en el que gobiernos de un país se muestran escépticos al proyecto. El pasado 3 de julio, el Comité de Servicios Financieros de Estados Unidos publicó una carta dirigida a directivos de Facebook, en la que le solicita a la gigante tecnológica y empresas asociadas suspender el desarrollo de Libra, la criptomoneda y Calibra, la billetera digital que fue lanzada junto a la moneda virtual.

El proyecto, en cabeza del CEO de Facebook Mark Zuckerberg, promete que cuando Libra sea lanzada, funcione como una moneda digital y estable, que no fluctúa mucho porque está respaldada por monedas y valores avalados por diferentes gobiernos.



A pesar de que Facebook no haya solicitado formalmente el permiso de la India para lanzar su moneda digital en el país, ni respondido a las solicitudes de la prensa especializada en busca de una respuesta ante la decisión del gobierno asiático de no permitir su entrada a este país, India es uno de los mercados más grandes para sus aplicaciones. Este año, Facebook lanzó su funcionalidad WhatsApp Pay, que permite transferencias de dinero por medio del chat, tras un piloto de meses en ese país.



"El diseño de la moneda de Facebook no se ha explicado completamente", dijo el sábado pasado el secretario de Asuntos Económicos, Subhash Garg, en una entrevista en Nueva Delhi. "Pero sea lo que sea, sería una criptomoneda privada y eso no es algo con lo que nos hemos sentido cómodos".



La decisión del gobierno de la India se produce semanas después de que los estrategas de Jefferies Financial Group, una multinacional estadounidense de servicios financieros e inversiones independientes, dijeron que Libra, de Facebook, contará con un crecimiento explosivo continuo en los mercados emergentes y especialmente en la India para tener éxito.



Analistas de la firma argumentaron su postura afirmando que los usuarios de Facebook en la India se han duplicado desde 2015 a unos 310 millones y se prevé que aumentará a alrededor de 440 millones para el 2023.



Pero antes de que pueda aprovechar esa enorme base de usuarios, existen obstáculos reglamentarios que deben ser superados. El tribunal supremo de la India, en una orden provisional el año pasado, respaldó la prohibición del Banco de la Reserva en abril de 2018 después de que los operadores de cambio de criptomonedas lanzaran la medida. El asunto se acerca a audiencia el próximo 23 de julio.



El banco central de la India está defendiendo su territorio para administrar el dinero electrónico y también está tratando de suspender las vías para los delitos que utilizan monedas digitales, mientras que muchas naciones como Abu Dhabi y Corea del Sur están creando reglas para permitir el comercio de criptomonedas más seguro.



El regulador de este país es de la opinión de que este tipo de divisas digitales no pueden ser tratados como moneda, ya que la ley obliga a que sean de metal o existan en forma física y sean sellados por el gobierno.



Por separado, el proyecto de ley del gobierno titulado "Prohibición de la criptomoneda y Regulación del Proyecto de ley oficial de moneda digital en 2019", propone un período de cárcel de uno a 10 años para aquellos que extraigan, conserven o vendan divisas digitales, según un informe de BloombergQuint publicado el mes pasado.



