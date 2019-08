¿iPhones más caros? Gracias, Donald Trump

“Apple no recibirá exenciones arancelarias para las partes del Mac Pro que se hacen en China. Háganlas en EE. UU., aquí no hay aranceles!”.



Este trino del 26 de julio marcó el comienzo de un arco de particular intensidad en la causa contra las firmas tecnológicas del presidente de EE. UU., Donald Trump, que solo unos minutos antes había dado crédito a voces que piden investigar a Google por traición.

Resulta fácil desestimar los trinos de Trump como las tonterías que vocifera un bocazas. Pero dado que este bocazas en particular ocupa la Oficina Oval, sus efectos son más concretos que en otros casos.

Por ejemplo, si se cumple lo que indicó, en uno de sus primeros trinos de este mes, los aranceles del 10 por ciento que impondrá su gobierno a partir del primero de septiembre podría elevar los costos del iPhone a nivel global.



Enfrentada a esa realidad, Apple podría absorber el golpe en el plazo más inmediato o trasladarlo a los precios, con lo que especialistas estiman veríamos un iPhone 10 por ciento más caro y unas ventas 20 por ciento más bajas. No son buenas noticias para un mercado de por sí ya deprimido.

Y luego está Huawei. O mejor, Google. Al cerrar la puerta a la hasta ahora confiable baraja de recursos y servicios provenientes de Mountain View, Trump forzó a Huawei a avanzar en un plan B.



Puede que sea temprano para decidir si ese plan –llamado Harmony– funcionará o no, se necesitarán años para decir con certeza si lo que presenciamos fue el nacimiento de un tercer OS en contienda, pero sin duda la firma que produce Android, el sistema operativo más usado en el mundo, no ha de estar feliz viendo al segundo mayor fabricante de celulares en el mundo emprender su propio camino.



El próximo lunes, 19 de agosto, se vence la prórroga del Departamento de Comercio y es posible que Trump opte por prolongar las sanciones mientras presiona a China para negociar un acuerdo comercial. Lo irónico es que, si la ruptura se produce, EE. UU. perdería su único punto de contacto con los teléfonos que fabrica –y que, no hay duda, seguirá fabricando– la firma china.WILSON VEGA- EDITOR DE TECNOLOGÍA

@WilsonVega