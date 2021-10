La tecnología será protagonista de las campañas para 2022

Las campañas presidenciales también se digitalizaron. Se acerca el 2022 y la carrera por la Casa de Nariño recién empieza. La tecnología, en forma de redes sociales y plataformas virtuales, será trascendental para los candidatos en los próximos meses. Esto no significa que los eventos de los políticos en las ciudades y municipios ya no tengan importancia, siguen siendo igual de relevantes que antes, pero por cuestiones de bioseguridad, estos escenarios digitales ganarán cada vez más espacios en la contienda política.

Diana Medina Casas, consultora en marketing político y directora general de Seguimiento & Estrategia, habla con EL TIEMPO sobre el papel que tendrán las redes sociales y otras plataformas digitales en este tiempo preelectoral.



Medina asegura que la presencia de los personajes políticos en redes sociales es fundamental para aquellos que tengan su público objetivo en estos espacios. Es más, ya varios precandidatos han impulsado diferentes estrategias para conquistar a los electores con contenidos diversos en plataformas como TikTok e Instagram. Para esto, Seguimiento & Estrategia elaboró diez claves que hay que tener en cuenta para manejar de forma correcta y oportuna las redes sociales de un candidato.

Experta señala que es importante contar con un creador de contenidos para las redes durante las campañas. Foto: iStock

1. ¿Hay penetración de internet en la zona o región? Es necesario preguntarse si las poblaciones a las que se dirige un mensaje realmente pueden verlo, pues desafortunadamente hay un alto porcentaje de regiones de Colombia que siguen sin conectividad.



2. ¿El público objetivo de la campaña usa redes?



3. Definir en qué redes estar. Todas son diferentes y cuentan con un lenguaje específico. Por tanto, se debe elaborar contenido diferenciado para cada una.



4. Contar con expertos, ojalá formados en comunicación y política, para su gestión.



5. Semanalmente plantear cronogramas, según la temática y la agenda de campaña con el objeto de generar buenos contenidos y en línea con la estrategia electoral.



6. Las cuentas de WhatsApp y Twitter preferiblemente deben ser manejadas directamente por el candidato.



7. Contar con validadores y creadores de contenido para la viralización de este y para reafirmar planteamientos.



8. Si se decide abrir redes sociales, las deben gestionar. En campaña, el movimiento debe ser diario.



9. Cuidado con las noticias falsas, toda información a publicar debe ser verificada.



10. No olvide la creación de una página web o blog que sea el centro oficial de la información de la campaña.



Y es que gran parte de la contienda electoral estará en las redes sociales. Los políticos avivan el debate en Twitter, que suele ser el canal de comunicación principal de los personajes más importantes de la escena política del país. Aunque también es cierto que los candidatos deben protagonizar otras redes sociales. Pero, ojo, como recomienda Medina, deben hacerlo con mensajes y formas que se adapten a cada plataforma, pues cada una maneja su propio estilo, su clase de contenido ‘ganador’ y aceptado por la comunidad a la que se dirige, su audiencia y su naturaleza.

Medina pone como ejemplo TikTok, que ha sido utilizado en las campañas de algunos políticos en Chile y Ecuador para mostrar su faceta más humana, algo que, tenga influencia directa o no, hizo que subieran en las urnas. Eso habla no solo de la importancia de tener una presencia en todas las plataformas sino también de que debe hacerse de manera correcta y tratando de entrar entendiendo la dinámica de cada una.



Como directora de Seguimiento & Estrategia, Medina resalta que las redes no solo serán espacios para hacer campaña sino también evidenciarán lo que la gente, por lo menos la que está en redes, piensan de un determinado personaje político. El social listening, que consiste en monitorear la interacción de los seguidores en torno a un personaje o marca, se puede hacer casi que de manera inmediata y se deben tomar decisiones alrededor de los resultados que arroje ese análisis.



“Hay que conocer de primera mano qué se está pensando y qué se está diciendo sobre un candidato”, precisó Medina.



Pero las redes sociales no serán los únicos espacios digitales que cobrarán importancia de aquí a la cita de los colombianos en las urnas. Hay otras herramientas digitales como el crowdfunding, que permite la financiación de proyectos por medio del aporte de diferentes personas, lo cual pueden poner a favor de la campaña. En este caso puntual, la recolección de fondos, siempre importante en las campañas, puede valerse de las plataformas en línea de crowdfunding en las que cualquier persona puede aportar a su candidato de preferencia.



Si se pone a favor la tecnología en este periodo electoral, sin duda habrá beneficios y buenos resultados para los candidatos. Eso sí, no será el único factor decisivo para llegar bien a las urnas, pero sin duda estará entre los más determinantes.

