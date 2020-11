Multan a Apple por mentir sobre resistencia al agua de su iPhone

Las autoridades italianas impusieron este lunes una multa de 10 millones de euros a la tecnológica Apple por incurrir en publicidad engañosa al no especificar varios aspectos de la supuesta resistencia al agua de sus teléfonos móviles, los

iPhone.



(Lea además: Samsung presentó su nuevo celular plegable en Colombia)

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCM) achacó en un comunicado "prácticas comerciales incorrectas" a Apple por usar "mensajes promocionales sobre la resistencia al agua de varios modelos de

iPhone".



En primer lugar Apple anunció como resistentes al agua varios modelos de

iPhone - el 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11pro y 11 Pro Max-, capaces, según la compañía, de permanecer bajo el agua hasta 30 minutos a una profundidad entre uno y cuatro metros.

El iPhone 12 estará disponible en 5 colores. Foto: Apple

Las autoridades italianas aseguran que en la publicidad de Apple no se aclaraba que esa resistencia solo se daba en "determinadas condiciones", pues había sido testada en aguas estáticas y puras. Por esa razón, sumergir uno de esos

iPhone en aguas con corrientes o sucias puede perjudicar el dispositivo.



Por otro lado, la AGCM italiana denuncia que paradójicamente la garantía de esos

iPhone no cubre "daños provocados por líquidos" y Apple, además, no prestaba asistencia técnica cuando esos modelos sufrían desperfectos al ser mojados. Las autoridades italianas han impuesto una multa de 10 millones de euros y obligará a Apple Distribution International y a Apple Italia a publicar la sanción en su sitio de internet.



(Lea también: Apple pagará 113 millones de dólares por volver lentos iPhones viejos)



Esta no es la primera vez que Apple se ve en medio de polémicas por sus productos. De hecho, en marzo del 2020, Francia le impuso una multa de 1.100 millones de euros por comportamiento anticompetitivo en su red de distribución y por abusar de la dependencia económica de sus revendedores. Esta es la multa más importante que se ha emitido en el país europeo.



Por otro lado, en noviembre de 2020, la compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con en EE. UU. por el que pagará 113 millones de dólares como compensación por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone, según informaron este miércoles las partes.



(Además: Apple vs Facebook: qué hay detrás esta gran rivalidad tecnológica)



Los demandantes en este caso son una coalición de 33 estados (entre ellos California, Texas, Arizona, Arkansas e Indiana) y el Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington, la capital) que acusaban a Apple de haber engañado a los clientes y de haber escondido información relevante.



El pasado marzo, la firma de la manzana mordida ya alcanzó otro acuerdo extrajudicial por el mismo motivo, en ese caso ante una demanda colectiva presentada por usuarios a los que aceptó pagar un total de 500 millones de dólares.



EFE

También le recomendamos:

-Con estos 'tips' podrá consolidar su página web empresarial con éxito



-Realme lanzó su celular con la carga rápida más potente en el país



-La PS5 se perfila como la consola más exitosa en ventas de PlayStation