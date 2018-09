La ‘Directiva Copyright’ plantea cambios en la internet que conocemos

La decisión del Parlamento Europeo, este miércoles, de aprobar una directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital para los países miembros de la Unión puede cambiar la forma en la que usamos internet hoy día.



Si bien se trata de un conjunto de reglas que aplica en Europa, expertos calculan que es un importante referente en la materia que puede impulsar cambios regulatorios en otros territorios, y, por ende, cambiar el acceso de naturaleza global a la red.

Con 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones, los legisladores aprobaron algunos artículos que meses atrás generaron polémica.



El debate inició hace dos años con la propuesta de una nueva directiva en la materia, que -se dijo- fortalecería el marco legal de protecciones de derechos de autor en contextos digitales.



En julio pasado, activistas digitales y compañías tecnológicas, que habían manifestado su preocupación y desacuerdo, vieron con alivio el rechazo de la propuesta de la directiva de 2016. Sin embargo, la votación de ese entonces solo abrió la puerta a más debates entre los legisladores, que llevaron a la decisión del miércoles.



Pero la Directiva aún no está en firme. Ahora el organismo deberá conciliar las versiones de la ley recién aprobada y la que acogió el Consejo Europeo en mayo pasado. Después, los 28 países miembros de la UE deberán armonizar la interpretación de las nuevas reglas entre sí y definir la implementación específica.

Los consumidores de hoy en día se expresan creando y mezclando música, videos e imágenes, y luego compartiendo sus creaciones en línea FACEBOOK

TWITTER

Según Carolina Botero, directora de la fundación Karisma, una ONG colombiana que trabaja en temas de derechos digitales, estos procesos podrían cambiar algunas de las cuestiones aprobadas.



“Vamos a ver un importante debate sobre la aplicación de los lineamientos en cada país, que puede darse en los próximos tres años”, explica.



Aunque el objetivo inicial de la actualización legal ha sido crear una “igualdad de condiciones entre las grandes plataformas en línea y los editores, emisoras y artistas”, para algunos sectores las propuestas de implementación hasta el momento ponen en peligro la libertad de expresión y algunos principios básicos de internet.



A inicios de año, expertos como Vint Cerf, pionero de internet; Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web (WWW) y Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, criticaron las nuevas reglas y denunciaron que crea riesgos de censura y hasta de vigilancia masiva.

Artículos de la discordia

Si bien las discusiones sobre uso de internet y derechos de autor son más amplias, desde hace dos años, diversos sectores vienen centrando el debate en dos apartados.



Julia Reda, representante del Partido Pirata de Alemania, ha insistido en que los artículos 11 y 13, heredados de la directiva de 2016, ponen en peligro la libertad de expresión.



El artículo 11 ordenaría impuestos para plataformas como Google News por compartir artículos noticiosos. La discusión en este apartado no se limita a grandes medios, sino también a redes y pequeños portales. Aunque habría excepciones para compartir contenidos como GIF o memes, no es claro si plataformas como 9gag, que se lucran de ello, se verían o no afectadas.



Así mismo, algunos sectores apuntan que los mismos portales informativos podrían ver mermado su alcance en los buscadores, y, por ende, perder visibilidad.



El artículo 13, por su parte, requiere que las plataformas trabajen “proactivamente con los titulares de derechos para evitar que los usuarios suban contenido protegido por derechos de autor”.



Para lograrlo, las empresas tecnológicas tendrían que generar herramientas técnicas para verificar la actividad de un usuario incluso antes de que el usuario publique. Esto, en criterio de activistas como Cerf, Berners-Lee y Wales podría crear una vigilancia masiva y una censura previa.

Impacto en Colombia

Para Botero, el impacto en Colombia de las discusiones en Europa aún está por verse, pues en caso de que se apruebe tal como está, la directiva “podría inspirar a los titulares de derechos a buscar regulaciones similares en todo el mundo y a ejercer mayor presión”.



En julio, Colombia, tras seis años de discusiones, estrenó la ley 1915 de 2018. La norma cambió la regulación en materia de derechos de autor y ha sido presentada como una actualización de este tema en tiempos de la ‘era digital’.



Pero para la directora de Fundación Karisma, la reforma nacional “se queda corta”. Si bien se reconocieron algunos usos y excepciones, en su criterio, los debates alrededor de los usos y la tecnología disponible van a avanzar en gran medida durante los próximos cinco años.



“Dentro de unos años vamos a tener que discutir nuevamente sobre este tema y en ese momento es muy probable que revisemos qué decidió Europa y cuáles fueron sus lineamientos”, puntualiza.



Dependiendo del desarrollo de la discusión, algunos usos que hoy día son cotidianos en internet, podrían verse limitados. Por ejemplo, canales en YouTube sobre videojuegos tendrían que contar con licencias de los fabricantes para poder hacer sus comentarios sobre los títulos o las transmisiones de eventos en vivo en un blog personal podrían ser bloqueadas por no contar con acuerdos comerciales.



En palabras de Monique Goyens, directora general del organismo europeo de consumidores (BEUC), "Los consumidores de hoy en día se expresan creando y mezclando música, videos e imágenes, y luego compartiendo sus creaciones en línea".



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC