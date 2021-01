Universidades y empresas: una clave para generar innovación

La innovación es fundamental para el sector productivo de un país y para la generación de nuevas oportunidades de negocio. Por ello, el relacionamiento entre universidades y empresas juega un papel esencial, ya que se convierte en una dupla que permite promover soluciones a la medida de las necesidades del mercado.

En este vínculo participan varios factores de cada lado, los cuales permiten la creación de conocimiento que a su vez da espacio al establecimiento de nuevos procesos, metodologías de trabajo, líneas de productos o servicios y estrategias en todos los campos.



Silvia Restrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, asegura que en esta relación convergen la claridad que tiene una empresa para saber cuál es el problema que se debe resolver, basada en su experiencia, y la capacidad investigativa que tienen las instituciones de educación superior para ofrecer una alternativa que permita solucionar esa dificultad.



“Esto permite que las investigaciones de las universidades se conecten con las necesidades que tiene el sector empresarial o el público. Desde el lado académico se tiene esa capacidad de investigación, y teniendo en cuenta que muchas empresas acá en Colombia no tienen departamentos de investigación y desarrollo, esto se convierte en una oportunidad para acercar estas dos realidades y generar una cooperación que permita la innovación”, precisa Restrepo.



En esto también coincide Maritza Rondón, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien agrega que este tipo de relacionamiento asegura que los trabajos adelantados en las universidades sean más efectivos.



“Estas alianzas permiten que la investigación tenga un retorno de inversión mucho más rápido porque va orientada a una necesidad particular y no a un escenario hipotético. Le apunta a una falencia actual”, detalla Rondón.

¿Cómo generar alianzas?

Desde hace varios años, las universidades en el país han creado departamentos u oficinas dedicadas a realizar este vínculo con el sector empresarial y manejan diferentes modelos de cooperación, los cuales van desde contratos por una determinada consultoría hasta alianzas en las que la universidad suple una parte de la investigación y la empresa la otra, dando además la oportunidad de que los estudiantes entiendan el mundo laboral y los retos que este trae.



“Esto les permite a los alumnos conocer la vida dentro de una empresa totalmente, porque una cosa es la teoría y otra diferente es enfrentar un tema que tiene que salir en determinado tiempo, además les da una visión de cómo solucionar un problema de una manera innovadora”, detalla Restrepo.



Las expertas señalan que, en los últimos años, este tipo de alianzas han fortalecido en una gran medida a empresas pequeñas y medianas, lo cual va ligado al contexto empresarial del país, en donde, según el Dane, el 80 por ciento del empleo es generado por micros, pequeñas y medianas empresas, las cuales a su vez representan el 90 por ciento del sector productivo.



“En la universidad nos hemos acercado mucho a las pymes, que no tienen generalmente esa capacidad de hacer I+D (la investigación y desarrollo), pero que lo necesitan sobre todo para cambiar y mejor en sus procesos”, afirma Restrepo.



Por su parte, Rondón agrega que estos escenarios les permiten a las empresas crecer con base en la innovación para adaptarse más rápidamente a los cambios del entorno, ofreciéndoles una “alternativa que permita que los retos se conviertan en una oportunidad para crecer y diferenciarse en el mercado”.





