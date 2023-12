Impacto de la llegada del 5G: ¿cómo nos cambiará la vida?

El 5G llega tarde a Colombia. Hoy en día hay cerca de 100 países con 5G, unas 300 redes activas y alrededor de 1.800 millones de usuarios de esta tecnología de quinta generación.



En Latinoamérica, Brasil, Chile y Uruguay son los líderes de la región, seguidos de Perú, República Dominicana, México y Guatemala, donde también arrancó dicho servicio. El resto de naciones están rezagadas. Bueno, menos Colombia: la semana pasada se hizo la subasta que traerá el 5G al país y en marzo tendremos ya los primeros planes activos.

Hay que reconocer que es un hito del actual gobierno y del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien siguiendo las indicaciones de la Presidencia, que persigue –en este aspecto– un recorte contundente de la brecha digital y dejar conectados al 85 por ciento de los colombianos, logró sacar adelante una subasta muy esquiva, repleta de peros y talanqueras en gobiernos anteriores.



Además, en tiempo récord: ocho meses entre las primeras resoluciones, las discusiones y observaciones del sector e interesados, recepción de intenciones y finalmente la puja, la cual otorgó el total de 320 MHz de ‘autopistas invisibles’ que se sacaron a licitación, de a 80 MHz por ‘carril’ para cuatro proponentes: Claro, WOM, un nuevo jugador llamado Telecall (del Brasil) y la unión temporal entre Movistar y Tigo, que se juntaron para sumar recursos y experiencia en esta banda de 3.500 donde operará el 5G.



Todos los participantes en la puja destacaron el proceso por su transparencia y eficiencia, suficiente demostración de que salió bien, pese a que quedaron algunas bandas medias y bajas sin ofertas, en un aspecto que vale la pena revisar en el futuro.



La subasta, que reiteramos fue un gran logro, es apenas el pistoletazo de salida. ¿Qué viene para el país? ¿Qué tanto impacto tendrá esta tecnología? El 5G está lejos de ser simplemente un escalón de mayor velocidad en los celulares de la gente para que puedan navegar, ver videos, redes o juegos más rápidamente.



Esta plataforma, de hecho, está orientada más al mundo corporativo, a ser el habilitador de la transformación digital del Estado, la industria y las empresas, ciudades y economías, como una de las tecnologías que consolidan la cuarta revolución industrial, así como lo fue el ferrocarril de vapor en la primera revolución; o la industrialización, la llegada de los computadores y el internet mismo, tecnologías todas que habilitaron a los que hoy son los denominados ‘países de primer mundo’ y los convirtieron en potencias económicas.

Países con 5g.

Una autopista al desarrollo

Permitiría, por ejemplo, que se pueda controlar un aparato médico a cientos de kilómetros para ejecutar una cirugía con el especialista desde Bogotá y el paciente en un departamento lejano

Para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), “no hay que llegar primero, sino saber llegar. Debemos celebrar que fue una subasta (de 5G) exitosa por donde se le mire, que despertó el interés de cuatro jugadores, y nos complace ver su compromiso por seguir y traer nuevas inversiones al país”.



Sobre el impacto de la llegada del 5G al país, Yohai considera que “si bien estamos empezando y no tendremos cambios estructurales de la noche a la mañana, sí estamos frente a un hito que traerá nuevas oportunidades de que tengamos una economía más moderna y por ende más competitiva. El 5G habilitará una amplia variedad de soluciones e innovaciones para diferentes sectores”.



En su concepto, tal y como ha pasado en países donde estas megaautopistas digitales funcionan desde hace años, “tendremos toda una nueva era de creatividad y emprendimiento. No solo por parte de jugadores internacionales, sino de emprendedores locales también, con una amplia generación de nuevos empleos, de oportunidades de nuevos ingresos”, afirmó Yohai.



Una de las características técnicas del 5G es su baja latencia, que hace referencia al tiempo que demora en ir y volver una acción en una red, una consulta, la cual en esta tecnología es de apenas de 1 a 2 milisegundos (cuando en 4G es de unos 35 a 50 milisegundos).



Esto permitiría, por ejemplo, que se pueda controlar un aparato médico a cientos de kilómetros de distancia para ejecutar una cirugía con el especialista desde Bogotá y el paciente en un departamento lejano.

“Para los industriales, el 5G será un cambio de juego absoluto. Me imagino a Ecopetrol usando la red 5G en sus procesos de exploración y perforación, operando maquinaria especializada de manera remota; me imagino a los puertos en el Caribe y el Pacífico tecnificados (como sucede hoy en China con grúas robóticas operadas a distancia). Las oportunidades son espectaculares”, afirmó Saúl Kattan, consejero presidencial para la Transformación Digital.



Esto es real y posible gracias a otra de las características del 5G: la habilitación del denominado internet de las cosas (IoT), que se basa en la instalación de sensores para conectar no solo celulares a una red de alta velocidad. Maquinaria industrial, equipos en los campos, semáforos, carros, sistemas de riego, grúas en puertos, aparatos de diagnóstico médico, robots en fábricas, en fin, ayudarán a miles de empresas a dar un paso definitivo hacia la transformación digital.



Según la consultora PwC, para el 2030 el 5G habrá aportado 1,3 billones de dólares al PIB del mundo, especialmente en Estados Unidos y China, que van adelante en desarrollo y apropiación en sectores productivos de sus economías.



Para el caso de España, por ejemplo, donde el 5G comenzó a operar en 2020, un estudio de la Fundación Telefónica en 2022 calculaba que se crearían 300.000 nuevos empleos que harán subir del 22 al 40 por ciento el aporte de la economía digital al ecosistema financiero del país en el 2025.



En nuestra región, en previsiones de la GSMA, el impacto económico del 5G en Latinoamérica será de unos 45.000 millones de dólares para el 2025.



Para Colombia, el impacto esperado también es prometedor. “En 10 años se generarán inversiones por 29 billones de pesos”, explicó el ministro Lizcano en la rueda de prensa realizada después de la subasta. Este dato engloba solo la inversión de los operadores en su tarea de despliegue y desarrollo de las redes y el servicio del 5G.



El funcionario cree que en 2024 el PIB estaría registrando un impacto del 0,5 al 1 por ciento. Sin embargo, la repercusión de esta tecnología en el desarrollo socioeconómico será mucho mayor.

Los retos en el futuro

En voz de expertos, la subasta es un buen primer paso al que le siguen grandes retos como incentivar y facilitar el despliegue.



Según Sergio Martínez, experto en regulación de telecomunicaciones, “por sus características técnicas, el 5G requiere mayor cantidad de antenas, casi que toca instalar una antena por cada cuadra en Bogotá, por ejemplo, y como está hoy el POT (plan de ordenamiento territorial) eso es un reto”. Martínez se refiere al Decreto 083, que contiene varias restricciones a la hora de instalar antenas de comunicaciones en la capital, cerca de parques, entre otros.



En ese mismo camino, indica el experto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá garantizar que los POT de todos los municipios no interfieran con el despliegue del 5G. “Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla no están certificadas” en tal sentido, explicó. Y puntualizó que “en Bogotá se otorga un permiso de instalación por antena. Deben ser permisos por miles de antenas para los grandes despliegues que va a requerir el 5G”.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, coincide en que “este y próximos gobiernos deben brindar seguridad jurídica a esas olas de inversión extranjera que llegarán por el 5G, para complementar los esfuerzos de los operadores móviles adjudicatarios. Que las reglas (jurídicas) sean claras, que no sean cambiantes y podamos sacar adelante tantos beneficios”.



Otro de los retos importantes será sobre el espectro. Aún quedan muchas de esas ‘autopistas invisibles’ por licitar, mejorar el servicio de telecomunicaciones y ampliar las oportunidades de bienestar para la ciudadanía y desarrollo económico.



Cristian Lizcano, experto consultor en telecomunicaciones y regulación, explica que con la llegada del 5G “debe implementarse un plan de migración tecnológica de redes, de apagado de las redes de 2G y 3G. En la medida que el espectro se use en forma eficiente habrá una reducción de costos de operación y una eficiencia que se traslada a la oferta para el mercado, que redunda en la posibilidad de darle al usuario más servicio y calidad”.



En esta subasta de 5G quedó espectro sin otorgarse (ver recuadro), adicional al que va a devolver Directv. “El peor espectro es el que no se usa y ahí Colombia tiene mucho por mejorar”, señaló Yohai, de la CCIT. También se espera, por tanto, que se suban los topes máximos que existen hoy por operador para tenencia de espectro, con la idea, precisamente, de mejorar en ese indicador en el que Colombia no está bien, ya que es uno de los países con menos cantidad de espectro concedido de la región, teniendo en cuenta su amplia penetración móvil.



Todo esto hace parte de un gran reto que todos como país tenemos de desplegar y aprovechar el 5G, pues otras naciones ya comenzaron ese mismo proceso con el 6G.

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

