Tenga la cita perfecta, gracias a la tecnología

Pssst. Hoy es San Valentín. ¿Lo sabía? Claro, es una fecha extraída de la costumbre estadounidense, pero es una ocasión tan buena como cualquier otra para anotarse puntos con su alguien especial y expresar sus sentimientos, así que usted decide: o denuncia la asimilación de patrones extranjeros motivados comercialmente o se pone manos a la obra.

¿Sigue aquí? Genial, está en buena compañía. Según Google, en Colombia se esperan más de 1.200.000 búsquedas relacionadas con San Valentín durante febrero de 2019. El año pasado, 750.000 consultas estuvieron relacionadas con las palabras ‘Frases’, ‘Poemas’, ‘Cartas’, ‘Tarjetas’ y ‘Poesía’. El 4 por ciento de las búsquedas relacionadas incluían la palabra ‘Regalo’. Las consultas por regalos para hombres fueron 24 veces más comunes que las relacionadas con regalos para mujeres.



La mala noticia es que si no encargó el regalo con tiempo, las compras on line no le serán de mucha ayuda hoy. Internet puede facilitarle reservar tiquetes de avión o un alojamiento, pero hay que hacerlo con tiempo.



Aunque quizás aún pueda enviar flores. Las apps para ese fin son notablemente escasas, pero, en cambio, abundan las opciones para hacer todo el proceso desde un sitio web. Firmas como daflores.com y hana.com.co tienen tiendas virtuales que permiten, hasta cierta hora, entregas el mismo día.



En todo caso, hay montones de actividades y experiencias en las que la tecnología sí puede darle una mano. Siempre puede usar Siri o Google Assistant –o una app como Restorando– para pedir recomendaciones y comer afuera; pero, para efectos de este ejercicio, nos alejaremos de restaurantes y bares y optaremos por el más íntimo plan en casa.



Es una cena, así que elegir el menú correcto es esencial. A falta, en Colombia, de opciones a la Blue Apron, en la cual le envían a casa una caja con todos los ingredientes e instrucciones necesarias para preparar una cena especial, puede acudir al viejo domicilio. Y si quiere ir usted mismo a comprar el vino, asegúrese de descargar antes Vivino, una app que le dice las características, evaluación y precio de cualquier vino con solo tomar una foto de la botella.



Con la cena servida, y ya durante la cita, un asistente inteligente como el Echo, de Amazon, o el Home, de Google, puede ser el cómplice perfecto. En tareas que van desde poner la música adecuada hasta ajustar las luces, basta decirle qué hacer (siempre y cuando tenga los servicios y dispositivos asociados). En un giro tecnológico al más low-tech de los asuntos, puede descargar la app Candle, que, como su nombre lo indica, convierte su celular en una vela notablemente realista.

Y, claro, siempre puede llevar ese grado de simpleza a la experiencia de ver una película si cuenta con aparatos como el Apple TV o el Roku.

Fuera de la caja

Pero si el plan ‘Netflix and chill’ es demasiado hogareño, pruebe una experiencia de Airbnb. En Bogotá puede ir a caminar por La Candelaria o hacer una fiesta con instrumentos del Pacífico. Si comparten una afición, los dos pueden ir a un tour fotográfico, a un taller de pintura o a una cata de té japonés.



¿El amor de su vida está en otra ciudad? Es una lástima. Pero para la próxima podría usar Kayak, que les permite elegir un punto de encuentro intermedio entre dos ciudades distantes y, de hecho, ayuda a calcular las alternativas más económicas para concretar una cita.



¿Está solo o sola, y nada de esto le sirve? Bueno, su San Valentín no tiene que ser solitario. ¿Ya descargó Tinder?



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

En twitter: @WilsonVega