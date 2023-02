La nueva tecnología de modelos fundacionales de IBM aprovechará los datos de NASA Earth Science para la inteligencia geoespacial pues la empresa y el el centro Marshall Space Flight Center anunciaron una colaboración para utilizar inteligencia artificial (IA) en los satélites de observación de la Tierra.

Los modelos fundacionales son tipos de modelos de IA que se entrenan en un amplio conjunto de datos no etiquetados, que se pueden utilizar para diferentes tareas y permiten aplicar información sobre una situación a otra.



Estos modelos avanzaron rápidamente en el campo de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural (PLN) en los últimos cinco años, en donde IBM es pionera en aplicaciones de modelos fundacionales más allá del lenguaje.



La idea es que las observaciones de la Tierra que permiten a los científicos estudiar y monitorear nuestro planeta y que se están recopilando a un ritmo y volumen sin precedentes tenga un nuevo enfoques y se puedan extraer conocimientos de estos vastos recursos de datos.



Así los investigadores tendrán una forma más fácil para analizar y obtener información de estos grandes conjuntos de datos y la tecnología de modelos fundacionales de IBM pueda ayudar a dar respuestas a los problemas relacionados con el clima en el mundo.

​

"Los modelos fundacionales demostraron su eficacia en el procesamiento del lenguaje natural y ahora llegó el momento de expandirlos a nuevos dominios y modalidades importantes para los negocios y la sociedad La aplicación de modelos fundacionales a los datos geoespaciales, secuencias de eventos, series de tiempo y otros factores no lingüísticos dentro de los datos de las Ciencias de la Tierra permitirán que conocimientos e informaciones muy valiosas estén disponibles para un grupo mucho más amplio de investigadores, empresas y ciudadanos", afirmó Raghu Ganti, investigador principal de IBM.



Son varias las respuestas tecnologícas en las que están trabajando IBM y la NASA, pues a medida que se puede extraer información de las observaciones de la Tierra, uno de los proyectos entrenará un modelo fundacional de inteligencia geoespacial de IBM con el conjunto de datos de Harmonized Landsat-Sentinel-2 (HLS) de la NASA, para hacer un registro de la superficie de la Tierra y los cambios en el uso del suelo captados por satélites en órbita terrestre.



Esto se hará mediante el análisis de petabytes de datos satelitales para identificar cambios en la huella geográfica de fenómenos como desastres naturales, rendimiento cíclico de cultivos y hábitats de vida silvestre.



"La belleza de los modelos fundacionales es que pueden usarse potencialmente para muchas aplicaciones posteriores y que el desarrollo de estos no puede ser abordado por equipos pequeños, se necesitan equipos de distintas organizaciones que aporten sus diferentes perspectivas, recursos y habilidades", explicó Rahul Ramachandran, senior research scientist del Marshall Space Flight Center de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.



Otro resultado de esta colaboración se espera que sea un corpus de literatura de Ciencias de la Tierra en el que se pueda buscar información fácilmente.



Para esto, IBM desarrolló un modelo de procesamiento de lenguaje natural entrenado con casi 300.000 artículos de revistas de Ciencias de la Tierra para organizar la literatura y facilitar el descubrimiento de nuevos conocimientos. Con una de las mayores cargas de trabajo de IA entrenadas en el software Red Hat OpenShift hasta la fecha, el modelo utiliza PrimeQA, un sistema de preguntas y respuestas multilingüe de código abierto de IBM.



En el marco de este acuerdo, otros proyectos posibles entre IBM y NASA incluyen la creación de un modelo fundacional para la predicción meteorológica y climática utilizando MERRA2, un conjunto de datos de observaciones atmosféricas que se espera sea colaborativa durante la próxima década.

