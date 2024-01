Las huellas dactilares podrían no ser únicas, según Inteligencia Artificial

La creencia de que las huellas dactilares son únicas ha trascendido en los tiempos, llegando a ser un elemento principal en las series de investigación y criminales. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Columbia ha sorprendido con su análisis.



Según los investigadores, quienes utilizaron una herramienta de Inteligencia Artificial (IA), las huellas dactilares de los dedos de una misma persona tendrían grandes similitudes.



De esta manera, usando una base de datos del gobierno de EE. UU. de 60.000 huellas dactilares para estudiar los puntos en común, descubrieron que, aunque las ramificaciones y los puntos finales en las crestas de las huellas pueden variar, los ángulos y la curvatura en el centro de la huella pueden ser los mismos en una persona.



Sin embargo, los investigadores resaltan que no están seguros de cómo funciona la IA. "No sabemos con seguridad cómo lo hace la IA", admitió el profesor Hod Lipson, robótico de la Universidad de Columbia, quien supervisó el estudio. Esto debido a que para el ojo humano las huellas no se ven parecidas.



Esta tecnología, que identifica las similitudes, ha tenido una precisión del 75 por ciento al 90 por ciento. Esa precisión aumentó cuando se presentaron varios pares de impresiones.

"Está claro que no se utilizan los marcadores tradicionales que los forenses han estado utilizando durante décadas (…). Parece que está usando algo así como la curvatura y el ángulo de los remolinos en el centro", indicó el profesor Lipson.



Sin embargo, aunque la creencia de que las huellas dactilares son únicas se ha conservado desde hace años, Graham Williams, profesor de ciencia forense en la Universidad de Hull, señaló que "en realidad no sabemos si las huellas dactilares son únicas".



También manifestó que "lo único que podemos decir es que, hasta donde sabemos, todavía no hay dos personas que presenten las mismas huellas dactilares".

