Hallan fórmula para predecir 'monstruos marítimos' gracias a Inteligencia Artificial

Investigadores de la Universidad de Copenhague en Dinamarca y la Universidad de Victoria en Canadá han llevado a cabo un modelo de Inteligencia Artificial (IA) que tiene como propósito predecir la aparición de olas gigantes, también conocidas como “monstruos marítimos”.



Estos estudios se hacen con la finalidad de aumentar los índices de la seguridad de la navegación. Le contamos qué hallazgos identificaron.



La investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dio a conocer un reciente modelo que busca estudiar el fenómeno de las olas gigantescas del mar.



Entre los resultados, los investigadores agregaron que, con la ayuda de la monitorización a tiempo real que facilitan los satélites, han logrado determinar algunas claves sobre este tipo de fenómenos.

Debido a este descubrimiento los barcos podrían correr menos peligros. Foto: AFP / Sameer Al-DOUMY

Gracias a las investigaciones, se analizaron varios tipos de datos que ayudaron a encontrar las causas de las monstruosas olas. Según el documento expuesto, estas pueden tener más de 20 metros de altura.



Las combinaciones que se llevan a cabo en el modelo permite la trasformación de datos disponibles, es decir, tomaron la cifra de los movimientos del océano, estado del mar, la profundidad del agua y la información de un submarino.



Los elementos anteriores fueron trasformados en un algoritmo que se aplicó en un conjunto de datos.



Cabe señalar que los resultados se recopilaron por medio de boyas o balsas flotantes en 158 lugares diferentes alrededor de las costas de Estados Unidos y territorios de ultramar.

El informe estableció a partir de aquella implementación, la cual obedece a un seguimiento de 24 horas al día, se pudo combinar la información de mil millones de olas.



De esta manera, lograron tener rasgos fundamentados en 700 años de datos sobre la altura de las olas y el estado del mar.



"Nuestro análisis demuestra que ocurren olas anormales todo el tiempo. De hecho, registramos 100.000 olas en nuestro conjunto de datos que pueden definirse como olas imprevistas. Esto equivale a aproximadamente una ola monstruosa que ocurre cada día en cualquier lugar aleatorio del océano. Sin embargo, no todas son olas monstruosas de tamaño extremo", comunicó Johannes Gemmrich, segundo autor de la investigación.



También añaden que "si dos sistemas de olas se encuentran en el mar, aumenta la posibilidad de generar altas crestas seguidas de profundas depresiones, surge el riesgo de olas extremadamente grandes. Se trata de un conocimiento que existe desde hace 300 años y que ahora respaldamos con datos".

Estos son algunos hallazgos

La "Superposición lineal", fenómeno conocido desde 1700, que se da "cuando dos sistemas de ondas se cruzan entre sí y se refuerzan mutuamente durante un breve período de tiempo", se conoció en la investigación.

Contemplaron una ecuación que describe el porqué de las olas rebeldes. En este sentido la IA aprende la causalidad del problema y la comunica a los humanos en forma de una fórmula que los investigadores pueden analizar e incorporar en sus futuras aventuras en el océano. ​

Lograr predecir en qué momento se elevan los factores del riesgo de una ola monstruosa que podría suponer un peligro para cualquiera ser humano o embarcación en el mar.



"Como las navieras planifican sus rutas con mucha antelación, pueden utilizar nuestro algoritmo para obtener una evaluación del riesgo de encontrarse con olas peligrosas en el camino. A partir de ahí, pueden elegir rutas alternativas", afirma Dion Häfner, primer autor del estudio.

Por su parte, "la IA y el aprendizaje automático suelen ser cajas negras que no aumentan la comprensión humana. Pero en este estudio, Dion utilizó métodos de IA para transformar una enorme base de datos de observaciones de olas en una nueva ecuación para la probabilidad de ondas monstruosas, que las personas pueden entender fácilmente y relacionar con las leyes de la física", concluyó el profesor Markus Jochum, director de tesis y coautor de Dion.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

