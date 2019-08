Si quiere dos videojuegos gratis, lea esta nota

Si usted es aficionado a los videojuegos, tiene hasta el próximo 22 de agosto para descargar de manera gratuita los dos nuevos títulos que llegaron a la tienda en Línea de Epic Games: Hyper Light Drifter y Mutant Year Zero

Ambos juegos, que han sido alabados por la crítica, son el regalo de Epic Games para este fin de semana. A través de la plataforma Epic Store, que es una tienda alternativa de juegos a Steam y similares, la compañía está entregando juegos gratuitos todas las semanas.

Para hacerlo, usted debe ingresar a una cuenta en Epic Store, -gratuita también- , seleccionarlos, e incluir ambos juegos al carrito para que se queden en su biblioteca de manera permanente.



Por un lado está el juego Mutant Year Zero, un RPG que ha recibido muy buenas críticas a nivel global, desarrollado por el estudio sueco The Bearded Ladies. Es un pos-apocalíptico en el que el usuario debe hacer sobrevivir a su personaje de los mutantes en un mundo azotado por el cambio climático, la guerra nuclear y las pandemias.



Por otro lado, Hyper Light Drifter es un juego de rol de acción en 2D desarrollado por Heart Machine . El juego rinde homenaje a los juegos de 8 y 16 bits y es considerado por su desarrollador principal Alex Preston como una combinación de The Legend of Zelda: A Link to the Past y Diablo.



Si quiere adquirirlos, entre aquí.



REDACCIÓN TECNÓSFERA