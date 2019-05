La respuesta de Huawei a la decisión de Google de suspender negocios

El gigante tecnológico Huawei aseguró este lunes que ha hecho "contribuciones sustanciales" al desarrollo del sistema operativo Android y que ofrecerá actualizaciones de seguridad y servicios posventa a todos sus equipos después de conocerse que Google dejará de vender componentes y software a la empresa china.



"Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento de Android. Como uno de sus socios clave globales, hemos trabajado estrechamente con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria", indicó la empresa china en un comunicado.

La compañía continuará proveyendo actualizaciones y servicios posventa a todos sus equipos, tanto "a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento" y añadió que seguirá construyendo un "ecosistema de software seguro y sostenible" para todos sus usuarios en todo el mundo.

Entretanto, el Gobierno chino dijo este lunes que apoya a sus compañías para "defender sus derechos legítimos", en respuesta a la decisión estadounidense de limitar el aprovisionamiento de las empresas chinas y la viabilidad de Huawei.

No obstante, en la rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Lu Kang declaró que el país está aún revisando la decisión de Google de dejar de vender componentes y software a Huawei, el último órdago en la disputa comercial y tecnológica que el país asiático mantiene con Estados Unidos.



"China apoya a las empresas chinas para que tomen medidas legales y defiendan sus legítimos derechos", aseveró escuetamente Lu. Alphabet, la empresa paraguas de Google, ha decidido cortar sus suministros de material informático y algunos servicios de programación al gigante chino tras la emergencia nacional declarada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según fuentes citadas por Bloomberg.



Igualmente, los principales fabricantes de procesadores, entre ellos Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado a sus empleados que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.



Por su parte, Google China aseguró este lunes que la compañía está ahora "cumpliendo la norma" y "revisando sus implicaciones", según recoge 'The Beijing News', aunque señaló que los usuarios actuales de teléfonos inteligentes de Huawei podrán actualizar sus aplicaciones, así como los servicios de Google Play.

La duda es qué pasará en el momento en que Google lance una nueva versión de su sistema Android, puesto que Huawei en principio no podrá ofrecer la actualización en sus teléfonos.



Huawei lleva "años" trabajando para afrontar un "escenario de supervivencia en condiciones extremas" con "planes de contingencia que podrían activarse de la noche a la mañana", dijo He Tingbo, presidenta de HiSilicon, fabricante de microprocesadores de la tecnológica, en declaraciones recogidas por la publicación económica china Caixin.



En una carta dirigida el viernes a los empleados y recogida por Caixin, la compañía asegura que estos planes permitirán a la empresa continuar con su negocio en caso de que, algún día, no puedan adquirir chips y tecnologías avanzadas de Estados Unidos.



Las últimas decisiones sobre Huawei se preveían desde que el pasado miércoles el presidente Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas que supuestamente intentan espiar al país ni tampoco usar los equipos de telecomunicaciones que fabrican.



Dicha decisión, plasmada en una orden ejecutiva, se anticipaba que iba a perjudicar a compañías chinas como Huawei, considerada el segundo mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo.



