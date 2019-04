Reino Unido dejará que Huawei participe en el despliegue de 5G

El Reino Unido permitirá que el gigante tecnológico chino Huawei participe, aunque de manera restringida, en la construcción de su redes 5G. La decisión del gobierno busca un punto medio en la disputa entre Estados Unidos y China en la carrera por la próxima generación de tecnología de comunicaciones.

Huawei, el mayor productor de equipos de telecomunicaciones del mundo, está bajo una intensa presión luego de que EE.UU. le dijo a los aliados que no usaran su tecnología debido a los temores de que pueda ser un vehículo para el espionaje chino. Una afirmación que Huawei ha negado rotundamente.



El Consejo de Seguridad Nacional de Reino Unido, presidido por Theresa May, se reunió este martes para hablar sobre Huawei. Según fuentes de seguridad consultadas por Reuters, el Consejo decidió bloquear a Huawei de partes fundamentales de la infraestructura de la red 5G, como las antenas, y otorgarle acceso restringido a partes no centrales.



"Es esencial que obtengamos el equilibrio correcto, asegurando que nuestras redes se construyan de manera segura contra la interferencia de cualquier fuente, pero que también sean competitivas", dijo el ministro de finanzas de Reino Unido, Philip Hammond.

"Cuando nuestros expertos en seguridad nos dicen que hay formas en las que podemos mantener la seguridad, ya sea en redes o instalaciones, que evitan los resultados más costosos desde el punto de vista económico, entonces debemos analizar esas opciones con mucho cuidado", añadió Hammond.



Las redes 5G ofrecerá velocidades de datos mucho más rápidas y se convertirá en la piedra angular de muchas industrias y redes. El operador de telefonía Vodafone advirtió que una prohibición completa extendería significativamente el costo y el tiempo para implementar 5G.

FACEBOOK

Lo que Gran Bretaña está tratando de hacer es mantener la tecnología de Huawei alejada del cerebro de la red, mientras que usaría sus equipos en las partes menos sensibles de la infraestructura.



Pero para el legislador Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el permitir que Huawei permanezca en la red 5G afectaría la confianza entre los aliados de Five Eyes, una alianza de inteligencia que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.



"Nuestra alianza de seguridad más importante es la red de intercambio de inteligencia Five Eyes", dijo Tugendhat. "El problema de tener a Huawei ejecutando nuestra infraestructura es que socava esa confianza".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Reuters.