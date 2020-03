El P40, el nuevo teléfono de Huawei estrena asistente propio

Como "el inicio de una nueva era", el gigante chino de la telefonía Huawei presentó sus nuevos teléfonos, los terminales de la línea P40. La presentación reveló las apuestas por un ecosistema más independiente, incluyendo la interconectividad entre dispositivos y hasta un nuevo asistente de voz, llamado Celia.



El fabricante chino presentó 3 modelos y creó una nueva línea de lujo. Con ello, saldrán al mercado el P40, el P40 Pro y el P40 +, con diferencias de aspecto y de la cantidad de cámaras.

Se trata de equipos de 6,3 y 6,5 pulgadas, con procesador Kirin 990, que hacen énfasis en una forma más delgada para facilitar el agarre. Además incorporan un diseño de pantalla con biseles más reducidos y con bordes redondeados en las cuatro esquinas que imitan una gota de agua al borde de rebosar. Se mantiene la protección IP68 para el P40 Pro y el P40 Pro +.



Entre otras novedades, Huawei mejora el sensor de imagen y el sensor de luz con el lanzamiento, llegando a un ISO 409.600 (204800 en el P40). El sensor ultrasónico de lector de huellas llegaría con una mejora en rapidez del 30 por ciento y una mejora en precisión de color en 45 %.



(Le puede interesar: Departamento de Comercio de EE.UU. extiende licencia de Huawei)



Los equipos traerán también nuevos colores. Huawei lanzó el tono Deep Blue, Frost Silver y Blush Gold. Mientras que las versiones más pro vendrán en cerámica blanca y negra para un terminado más elegante.

Una apuesta por el detalle de las cámaras

Durante la presentación, Richard Yu, presidente de móviles en Huawei, hizo énfasis en la capacidad de color y detalle de las imágenes, con numerosos ejemplos del juego de zoom y de lentes, incluso comparando al su mejor teléfono en varias ocasiones con el tope de gama de Samsung el S20 Ultra.

El P40 tendrá tres lentes; el 40 Pro, cuatro; y el P40 Pro + cinco lentes. Foto: Tecnósfera

Los nuevos teléfonos se diferenciarán en materia de cámaras. El P40 tendrá tres lentes; el 40 Pro, cuatro; y el P40 Pro +, con cinco lentes, penta cámara, Leica, en su parte posterior.



Mientras que el zoom del P40 se mantiene en su máximo de 50X, el tope de gama, el P40 Pro +, tendrá 10X de zoom óptico, 20X de zoom híbrido y hasta 100X de zoom máximo.



(Además: Google habla sobre su situación actual con Huawei)



En materia de video el ISO también aumenta a los 51.200 para permitir videos en baja exposición de luz, la capacidad de telefoto permite ahora no solo tomar la foto de la luna sino realizar videos en 50X.

Cámara delantera Huawei P40 Foto: Tecnósfera

Entre las características, la nueva línea comparte con los Mate 30 Pro su audio zoom dirigido (con micrófonos dirigidos que usan IA para 'enfocar' el origen del sonido). También incluye el efecto tipo bokeh (fondo difuminado) en los videos y graba 4K a 60fps. Además llega la posibilidad de tomar video selfie en 4K, con los lentes duales de la parte frontal de los teléfonos que se mantiene en los tres terminales.



En materia de modos, Huawei se igualó a su rival coreano con una funcionalidad llamada AI Best Moment, que se asemeja al Single Take, presentado en febrero por Samsung. La función permite encontrar la mejor toma recomendada, algo que también presentó Google con su Pixel 3XL, y que permite volver a la fotografía final y editar la toma usando los milisegundos de exposición. Con esto, la IA le sugerirá los mejores momentos en una toma después de su obturación.



Lo que si es completamente nuevo es el modo de IA remove passer by y el modo IA remove reflex, dos modos de las cámaras que permitirán borrar a las personas en el fondo de una foto con IA o disminuir el reflejo de una imagen como las que se obturan a través de un vidrio o ventana. El teléfono integra también la opción de realizar video dual.

Restricciones de EE. UU. llevaron a la Huawei a busca una alternativa. Foto: Tecnósfera

Un ecosistema propio

Con un tono calmado Richard Yu recordó que luego de años de colaboración entre Google y Huawei, las restricciones de EE. UU. llevaron a la marca a busca una "opción alternativa", pero explicó que HMS (Huawei Mobile Services) ha logrado posicionarse en más de 170 países y que se está convirtiendo "incluso en una mejor opción".



Huawei avanza en el camino de la separación, viene acompañado de funciones que fusionan el mundo de los otros dos sistemas operativos con un profundo conocimiento de los comportamientos de los usuarios.



Entre las novedades resaltan su propio asistente: Celia; y la opción MeeTime, un servicio de videollamadas propio (como FaceTime o Google Duo) en la que los usuarios pueden tener video conferencias en 1080P, compartir pantalla y que es compatible con otros dispositivos, haciendo posible empezar la llamada en el telefono y pasarla a un monitor más grande.



El asistente además de realizar llamadas, cambiar la pantalla del teléfono o programar alarmas, vendrá con posibilidades habilitadas por el reconocimiento de imagen de Huawei que ha cultivado por años. En ese sentido, Celia podría reconocer objetos, medir, obtener estimaciones de calorías de una comida, o incluso ver un objeto y sugerir dónde comprarlo.

Además se verá fortalecido con la ventaja de integración a pantallas, tabletas inteligentes como la MatePad o el portátil MateBook, el cargador inalámbrico P14, y con accesorios que se anunciaron hoy como luces de estudio fotográfico, parlantes inteligentes y hasta gafas. La integración promete conectar el teléfono con un solo toque.

Huawei Foto: Tecnósfera

Entre otras, Huawei anunció la próxima generación de su Huawei GT2, con mejoras en la interfaz, inclusión de carátulas con movimiento, resistencia bajo el agua de hasta 50 metros y detección automática de entrenamiento. Además incluyó modos nuevos y peculiares de deporte como escalar, skateboard y surfeo.



TECNÓSFERA

@TecnosferaET