Además de Google, otras compañías le dieron la espalda a Huawei

La decisión del gobierno de Donald Trump por restringir a Huawei de las relaciones comerciales con compañías estadounidenses, no solo ha tenido como resultado que Google haya suspendido los negocios con la tecnológica china.



Según un reporte de Bloomberg, otras empresas se unen a la orden de cortar relaciones con Huawei luego de que el gobierno estadounidense la incluyó en la lista negra comercial. Algunas de las compañías que se unieron al veto son Intel,

Qualcomm, y Broadcom, tres gigantes de la fabricación de procesadores a nivel mundial.

Pese a que Huawei fabrica sus propios procesadores para los 'smartphones', Intel le provee los chips de la gama Kirin para los computadores portátiles Matebook de la compañía china. Además, Intel también le provee a Huawei procesadores para servidores.



Bloomberg afirmó que Huawei se adelantó a la decisión del gobierno de Trump, por lo que en la actualidad con una reserva de procesadores con los que podría abastecerse durante al menos tres meses.

Los fabricantes de chips, incluidos Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom, informaron a sus empleados que no proveerán a Huawei hasta nuevo aviso, según contaron personas cercanas a las empresas. Google, por su parte, cortó el suministro de 'hardware' y algunos servicios de 'software' para el gigante chino.



El remezón a Huawei se generó luego de que este viernes, la administración de Trump puso en una lista negra a Huawei, a la que acusa de ayudar a Pekín en el espionaje.



El impacto de la prohibición también comenzó a sentirse fuera de los Estados Unidos y Asia. El alemán Infineon Technologies cayó en las primeras operaciones de la bolsa el lunes después de que el Nikkei informara que detuvo los envíos a la compañía china luego de la prohibición estadounidense. Las acciones de STMicroelectronics NV y AMS AG con sede en Austria también se vieron afectadas.



Un portavoz de Infineon dijo que la mayoría de los productos que entrega a Huawei no están sujetos a las restricciones de EE. UU., y agregó que el fabricante de chips puede "hacer adaptaciones en nuestra cadena de suministro internacional". AMS también dijo que no había suspendido los envíos a Huawei.



Huawei dijo que continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios de venta a los clientes que utilizan el sistema operativo Android de Google, según un comunicado de la compañía el lunes.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de agencias

@TecnosferaET