Empleados de Huawei hicieron investigaciones con el ejército chino

Empleados del gigante tecnológico Huawei han colaborado en al menos 10 proyectos de investigación con personal de las fuerzas armadas chinas. Este jueves, un reporte de Bloomberg reveló la existencia de artículos académicos que dan cuenta de una relación más estrecha entre los desarrollos de la empresa y el cuerpo militar del país de la que Huawei ha reconocido anteriormente.



Según el reporte, algunos empleados colaboraron con varios órganos del Ejercito Popular de Liberación en áreas que van desde la inteligencia artificial hasta las comunicaciones por radio, incluyendo un proyecto conjunto con el brazo investigativo de la Comisión Militar Central (el cuerpo supremo de las fuerzas armadas de ese país), para extraer y clasificar emociones en los comentarios de video por internet.

Otro proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa buscaba explorar formas de recabar y analizar imágenes satelitales y coordenadas geográficas.



Esas son algunas de las actividades que describen artículos de publicaciones y bases de datos de investigación en internet, usadas por académicos chinos y expertos del sector, en la que los autores se identificaron como empleados de Huawei y el nombre de la empresa figuraba en un lugar destacado en la parte superior de los documentos. Según Bloomberg, las investigaciones han transcurrido en la última década.

Mientras que el Ministerio de Defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios de Bloomberg, por su parte el vocero Glenn Schloss, vicepresidente de comunicaciones de Huawei, negó vínculos de investigación con el ejército chino.



"Huawei no tiene conocimiento de que sus empleados publiquen documentos de investigación a título personal (...) Huawei no tiene ninguna colaboración en investigación y desarrollo ni asociaciones con las instituciones afiliadas al Ejército Popular de Liberación", señaló el ejecutivo en un comunicado. Y agregó que la compañía "desarrolla y produce productos de comunicaciones que cumplen con las normas civiles de todo el mundo, y no personaliza los productos de I + D para el Ejército".



El responsable de asuntos legales de Huawei, Song Liuping, hizo eco de esas afirmaciones y dijo a medios locales que no hay personalización de productos para el ejército chino. También negó el conocimiento de las publicaciones académicas y enfatizó: "No tenemos tales proyectos de investigación conjunta".



Si bien Huawei niega todo vínculo, el reporte de la agencia llega en un momento de alta tensión comercial entre EE. UU. y China después de medidas impuestas por la el gobierno chino y la administración de Donald Trump que van desde el aumento de aranceles hasta la inclusión de Huawei en una lista negra comercial y una orden ejecutiva que le impide a la firma china realizar negocios de software y hardware con normalidad con empresas de EE. UU.



Desde hace meses, el gobierno estadounidense ha levantado dudas y fuertes cuestionamientos frente a la relación de Huawei con los servicios de inteligencia de China, asegurando que los equipos de comunicación, tanto dispositivos como de redes de telecomunicaciones, podrían facilitar actividades de espionaje masivo y representan una amenaza para la seguridad nacional.

Huawei ha negado los vínculos, pero agencias de inteligencia de EE. UU. insisten en sus alertas. La argumentación además se basa en el pasado del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, quien habría sido, como una mayoría de personas en su época, miembro del ejército. Sectores señalan que Zhengfei fue un destacado miembro y oficial en el sector de comunicaciones durante su periodo en el ejército chino, pero la compañía ha dicho en numerosas publicaciones editoriales que su creador tuvo una participación modesta.

Los estudios a los que accedió Bloomberg se remontan al 2006 y se descubrieron durante una búsqueda en una base de datos digital utilizada en parte por profesores para erradicar el plagio entre los estudiantes universitarios. Según la agencia, no es claro si los estudios encontrados abarcaban todas las instancias de colaboración de los empleados de Huawei con las fuerzas armadas de ese país.



Sin embargo, la colaboración entre empresas tecnológicas y las agencias militares no es algo nuevo. Durante décadas, investigaciones generalmente confidenciales han resultado en avances tecnológicos militares y civiles. En el caso de China, la principal preocupación se debe al marco totalitario de la relación publico-privada que reina en la economía de ese país. Huawei, que surgió en un pequeño pueblo pesquero que hoy en día es conocido como el Silicon Valley chino insiste en su independencia y carácter privado.



Huawei ha dicho que no revela información confidencial al Gobierno y que no lo haría si se lo pidieran. En el pasado, las fuerzas armadas también han negado enérgicamente vínculos oficiales con Huawei.



"Huawei no es una compañía militar", dijo el ministro de Defensa General, Wei Fengheen, en el evento Shangri-La Dialogue en Singapur en junio pasado. "No piense que porque el jefe de Huawei era miembro del ejército, la compañía que él construyó es parte del ejército".



Bloomberg especifica que si bien los artículos de investigación no prueban que el propio Huawei tenga vínculos cercanos con el ejército chino, sí muestran que la relación de la compañía, o al menos la de sus empleados, con el ejército ha sido más matizada de lo que sus ejecutivos han descrito públicamente. Los autores de los artículos académicos tampoco respondieron a solicitudes de comentarios de Bloomberg y no se ha confirmado si siguen siendo parte de la compañía tecnológica.





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

@TecnosferaET

*Con Bloomberg