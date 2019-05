Huawei demanda a Estados Unidos por el veto comercial

Huawei no se quedó de brazos cruzados ante la decisión del Gobierno de Donald Trump de prohibirle relaciones comerciales con compañías estadounidenses, con el argumento de que la firma china representa un peligro para la seguridad del país norteamericano (a pesar de que hasta el momento el mandatario no ha presentado pruebas de sus acusaciones).



Este martes Huawei presentó una moción en un tribunal de Estados Unidos para cuestionar la constitucionalidad del veto comercial y la campaña de desprestigio que ha perjudicado a la compañía.

En un comunicado, Song Liuping, Director Legal de Huawei señaló que la ciberseguridad es un pretexto para castigar a Huawei, pues los políticos de Estados Unidos están usando todo el poder de la nación para perseguir a una compañía privada. "Esto no es normal. Casi nunca se ha visto en la historia”, indicó.

Para Song, vetar a Huawei usando la ciberseguridad como excusa no ayudará a que las redes sean más seguras. "El gobierno de los Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad". No hay armas, no hay humo. Sólo la especulación ", agregó Song.



En la demanda Huawei argumenta que la sección 889 de la La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) de 2019 no solo prohíbe a las agencias del gobierno de EE. UU. comprar equipos y servicios de Huawei, sino que también les prohíbe contratar u otorgar subvenciones o préstamos a terceros que compren equipos o servicios o servicios de Huawei, incluso si no hay impacto o conexión con el gobierno de los Estados Unidos.

Song también se refirió a la inclusión de la compañía tecnológica a la 'lista negra' del Departamento de Comercio de los Estados Unidos hace dos semanas. “Esto sienta un peligroso precedente. Hoy en día son las telecomunicaciones y Huawei. Mañana podría ser su industria, su empresa, sus consumidores”, dijo.



Entretanto, Huawei dijo que espera que los errores en la NDAA puedan ser corregidos por el tribunal. De acuerdo con una orden de programación judicial, la próxima audiencia sobre la moción está programada para el 19 de septiembre.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET