Huawei logra licencia temporal para evitar bloqueos en EE. UU.

En un momento en el que Huawei acababa de recibir un duro golpe por parte de Google y otras compañías estadounidenses que le suministran componentes vitales para sus dispositivos, la administración de Donald Trump estableció este lunes una licencia temporal que le permite a Huawei Technologies continuar ciertas operaciones en el territorio norteamericano.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos concedió una licencia temporal a la firma que restaura la capacidad de Huawei para mantener redes existentes y proporcionar actualizaciones de software a sus teléfonos móviles en uso.



Un documento de esa cartera señala que esa postergación fue decidida para que

Huawei y sus socios tengan tiempo de "mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software".

La licencia, que se publicó para inspección y que busca ayudar a los actuales clientes, reduce las restricciones que la semana pasada impuso el Gobierno de Estados Unidos a Huawei Technologies Co Ltd para la compra de bienes estadounidenses. La medida temporal durará hasta el 19 de agosto.



Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters