¿Están desviando paquetes de Huawei? China abre investigación  

Este viernes el Gobierno de China abrió una investigación contra la compañía estadounidense de transporte exprés FedEx por haber mandado a direcciones equivocadas productos del gigante de las telecomunicaciones Huawei. La indagación se da luego de semanas en las que la empresa china ha estado en la mira de Washington.

Frente al hecho, FedEx pidió disculpas "por haber mandado a direcciones equivocadas un 'pequeño número' de paquetes de Huawei" y de acuerdo con la agencia de prensa oficial Xinhua, la compañía de envíos aseguró que en ese error no intervinieron terceros.



"Las administraciones chinas pertinentes abrieron una investigación sobre FedEx y enviaron una notificación de investigación a FedEx Chine el viernes", aseguró Xinhua.



Esta investigación se abre después de que Huawei fuera puesto en una lista negra en Estados Unidos por presunto espionaje. Pekín respondió el mes pasado con su propia lista negra de empresas extranjeras "no fiables", aunque no precisó qué compañías.

