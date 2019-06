CEO de Huawei admite caída en las ventas tras veto de EE. UU.

Este lunes, el CEO de Huawei Ren Zhengfei confirmó la caída de sus ventas por fuera de China. La compañía tiene un desplome del 40 por ciento, lo que llevará al recorte de la producción.



El anuncio del presidente y fundador es el primer reconocimiento del impacto que suponen para Huawei las medidas en su contra de Estados Unidos, que puso en su lista negra al gigante de las telecomunicaciones y que le acusa de colaborar con el régimen chino.



"Sí, cayeron un 40 por ciento", afirmó Zhengfei como respuesta a una pregunta de un periodista durante una charla organizada en sus oficinas de Shenzhen, en el sur de China.

Aunque el ejecutivo no dio más detalles, posteriormente una portavoz explicó que se trata de una caída en las ventas fuera de China entre mayo y junio, justo después de la decisión de Estados Unidos. No obstante, Ren indicó que las ventas dentro de China han crecido "muy rápido".



Ren, de 74 años, advirtió que tiene previsto recortar la producción en 30.000 millones de dólares en los próximos dos años, aunque no especificó en cual de sus actividades.

El año pasado Huawei fue el segundo en producción de celulares a nivel mundial-por delante de Apple y por detrás del surcoreano Samsung- y líder mundial en equipamiento para telecomunicaciones. En 2018 la compañía vendió un total de 206 millones de equipo, aproximadamente la mitad en China y el resto en el extranjero.



En 2018 Huawei ingresó 100.000 millones de dólares, por lo que una reducción de 30.000 millones supondría una caída del 30 por ciento. Sin embargo Ren Zhengfei dijo confiar en el futuro y comparó a la compañía con un avión dañado que todavía puede volar. "En 2021 recuperaremos nuestra vitalidad y proporcionaremos servicios a la humanidad", aseguró.

