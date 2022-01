HP Inc, empresa líder en soluciones de cómputo e impresión, inauguró un centro tecnológico en Imbilí Carretera, comunidad de Tumaco, para contribuir con la formación académica y el fortalecimiento de la economía del lugar.



Dicho centro cuenta con equipos de cómputo, impresión, auriculares, proyectores y conexión a internet de alta velocidad.

Esto se da ante un panorama que afecta a niños y jóvenes. Según la compañía, miles de ellos "han tenido que detener sus procesos educativos".



(Le puede interesar: Colombia, entre los países con más llamadas no deseadas).



"De acuerdo con el análisis realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana “el 96% de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales” . En departamentos como Nariño, la situación también es compleja. Según la Secretaría de Educación de Tumaco, en el 2020, tan solo el 5,48% de los estudiantes del área rural tenían acceso a equipos de cómputo, lo cual deja entrever la importancia que tienen las herramientas tecnológicas para formarse y alcanzar una verdadera transformación colectiva", se lee en el comunicado.



Siendo así, con la apertura del Centro Tecnológico HP - Imbilí Carretera, se busca mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo además a la reactivación educativa y económica de la región.



(Lea también: El programa Quiero Mi Tienda Virtual del MinTIC apoyó a cultivadores).



“En HP Inc. decidimos abrir las puertas de este centro de innovación en Imbilí con la meta de disminuir la brecha digital y que la población desarrolle conocimientos que no solo le aporten a su vida laboral, sino también en comunidad a la hora de llevar a cabo sus actividades de sostenimiento económico. Con este proyecto esperamos beneficiar, en el transcurso de dieciocho meses, alrededor de 150 emprendimientos y más 400 personas de todas las edades para que desarrollen habilidades empresariales y de TI”, afirmó Mateo Figueroa, director general de HP Inc. Colombia.

