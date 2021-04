HP dona computadores a jóvenes en Colombia

HP anunció la entrega de 20 computadores portátiles a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en zonas rurales del país. La donación se realizó en alianza con la Fundación Plan.



La empresa destacó que, según la encuesta Pulso Social, desarrollada por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) en julio del año pasado, el 26,7 por ciento de las niñas y el 16,9 por ciento de los niños no participaron en actividades educativas, a pesar de que sus colegios ofrecieron clases virtuales, por no contar con un equipo para realizar una conexión a internet en el hogar.



(Le puede interesar: La extraña teoría sobre el universo que tiene Elon Musk)

La compañía tecnológica indicó, además, la entrega de un computador a Abel Sarmiento de la Hoz, del municipio Santo Tomás, Atlántico, por ser uno de los jóvenes que sacaron un puntaje perfecto en las últimas Pruebas Saber.



“Queremos que las niñas, niños y jóvenes que lideran a sus comunidades para la transformación social tengan acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para hacer realidad sus sueños”, señaló Mateo Figueroa, gerente general de HP Inc. Colombia.



(Además: Así puede descargar los stickers de WhatsApp sobre el Día de la Tierra)



Por otro lado, HP indicó que de la mano con Nubia, David y Jeimer, reconocidos por su canal de Youtube de ‘Nubia e Hijos’, se realizó la entrega de cuatro computadores a familias campesinas del país.



“En Colombia, 58,4 por ciento de los hogares no cuentan con un computador de escritorio, portátil o tableta, y en la zona rural esta cifra aumenta a 90,6 por ciento de hogares, lo que implica que en este momento de pandemia, las niñas, niños y adolescentes que ahí viven no han podido continuar con sus clases pues no tienen como participar en actividades virtuales”, puntualizó Ángela Anzola de Toro, presidente ejecutiva de Fundación Plan.

También le puede interesar:

- El falso mensaje que circula en redes sobre el 'día de la violación'



- Demandan a TikTok por recopilar datos personales de millones de niños



- Estas son las nuevas funciones que tendrá Google Meet



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET