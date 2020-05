La aplicación de videollamadas y trivias Houseparty lanzará este viernes una actualización que le permitirá a los usuarios asistir a eventos en línea. La primera serie de eventos experimentales tiene como nombre In The House y contará con más de 40 celebridades que bailarán, hablarán, cocinarán, cantarán, entrenarán a los asistentes durante tres días.

El evento se llevará a cabo desde el viernes 15 de mayo hasta el domingo 17 de mayo directamente desde la aplicación Houseparty.



Si usted desea unirse debe instalar la aplicación, registrase y si la transmisión está por iniciarse la plataforma colocara una valla publicitaria para que usted lo sepa, además recibirá una notificación automática cuando comience el programa.



Los espectadores del evento podrán cantar y bailar con Alicia Keys y DaBaby; cocinar con Bad Bunny, José Andrés y Christina Tosi; trabajar con Cam Newton y Terry Crews; y bailar con Derek Hough y Addison Rae, por ejemplo.



Otras figuras confirmadas son Katy Perry, John Legend, David Blaine, Lindsey Harrod, Gabi Butler, Snoop Dogg, CHVRCHES y Dua Lipa.



Tambien se espera la participación de Zooey Deschanel, Robin Arzon, Jeremey Fall, Chef Mike, The Shoe Surgeon, Jen Atkin, Westside Gunn, Ralph Garman, Sarah Michelle Gellar, Craig Robinson, Justin Willman, Conrad Rocha, Kerri Verna, Cam Newton, Marissa Mullen, Dr. Woo, y Neil Patrick Harris.



Estas transmisiones en vivo no están destinadas a ser vistas solas como lo hacen a menudo otros videos en vivo, donde los usuarios solo pueden participar escribiendo chats grupales o enviando me gusta virtuales.Houseparty realizará su primer evento en vivo este viernes.Por el contrario, la idea es unirse a sus amigos en Houseparty en un chat de video grupal, como de costumbre, luego sintonizar el contenido en vivo y mirarlo juntos.



Houseparty se caracteriza por tener un entorno más relajo y orgánico para hablar con amigos que el de otras aplicaciones. La aplicación es colorida y cuenca con iconos amigables para el usuario.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET