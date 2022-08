Luego del final de 'Game Of Thrones', la serie 'House of The Dragon' se convirtió en una de las más esperadas del año. Su estreno se llevó a cabo el pasado domingo en Colombia y se convirtió en el estreno más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina.

La precuela obtuvo el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series, y superando el récord anterior establecido por el debut de la segunda temporada de Euphoria en más del 60 por ciento.



Además, logró ser tendencia en toda la región en redes sociales, alcanzando el puesto número uno en trending topics Colombia en horario de máxima audiencia.



"Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final", dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.



Por otro lado, en Latinoamérica hubo un crecimiento del 60 por ciento frente a la semana anterior en las personas que vieron Juego de Tronos, ya que las ocho temporadas se han incorporado a la plataforma en 4K.



La producción se estrenó en 39 países de América Latina y el Caribe. Los nuevos episodios se estrenarán todos los domingos a las 22hs en Colombia.



Esta es una obra basada en algunos apartados del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin. La serie tendrá en total 10 episodios, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen.



El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

