Hola, 5G, ¡bienvenido! / Análisis del Editor Multimedia

Arrancó la era del 5G en Colombia. El viernes, una vez el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, firmó oficialmente el decreto que habilita el permiso que los cuatro oferentes de la pasada subasta obtuvieron en la puja, varios operadores saltaron de inmediato a confirmar que ya estaban activos con su red de 5G lista para recibir los primeros clientes.



Movistar, temprano, avisó que ya estaba lista y el mismo viernes anunció su disponibilidad comercial, al igual que Tigo, que, lógicamente, por compartir la red 5G hizo lo propio; Claro confirmó de una vez que su servicio de 5G quedaba activo en seis capitales del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga) con planes pospago desde los $ 39.000 y teléfonos 5G desde los $ 680.000.



Entre tanto, Wom, que no se quedó atrás, reiteró su compromiso con el proceso y la inversión de $ 318.000 millones este año para el despliegue y crecimiento de la que será su propia red de 5G y de ampliación de cobertura.



Muy bien por el ministro Mauricio Lizcano. Su admirable determinación, junto con la del viceministro Gabriel Jurado, con el equipo de la ANE, saldaron una deuda de varios años para el país. Gracias.



En verdad emociona todo esto. No solo por la alegría de tener, como amante de la tecnología y las telecomunicaciones, ya disponibles redes de quinta generación en Colombia que nos darán 10 veces mayor velocidad de navegación y estabilidad de comunicaciones de voz y datos, así como el inicio de la transformación digital de varias industrias.



Lo digo por el compromiso de los cinco operadores que apostaron a la subasta en diciembre y que ahora honran su compromiso. Que han venido desde siempre invirtiendo, y esta vez no fue menor su esfuerzo. Pese a las duras condiciones que tuvieron que sortear, la mayoría con renovación de permisos de uso de espectro (que significó grandes recursos); en una situación macroeconómica dura, de contracción de la economía, de reducción constante de tarifas, entre otros retos.



Aplausos de pie para Claro, Movistar, Wom, Telecall y Tigo, para sus equipos técnicos, comerciales. En épocas en que el empresariado en general afronta un ambiente hostil y complejo, es de quitarse el sombrero lo que hacen y seguirán haciendo. ¡Arrancó el 5G en Colombia!



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno