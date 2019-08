Hikvision camina por la cuerda floja de EE. UU. y China

Desde el 13 de agosto, a Hikvision no se le ha permitido vender a agencias del gobierno federal de EE. UU., Gracias a una ley aprobada el año pasado que bloqueó a cinco empresas chinas como posibles amenazas de seguridad porque sus productos podrían permitir el acceso a sistemas sensibles.

Eso ha obligado a la compañía, que obtiene casi el 30% de sus 50 mil millones de yuanes ($ 7,12 mil millones) en ingresos del extranjero, a una cuerda floja: debe mitigar las preocupaciones de seguridad y derechos humanos en Occidente sin enojar al gobierno chino, un importante cliente y Un regulador todopoderoso.

La compañía, conocida como Hangzhou Hikvision Digital Technology, está tratando públicamente de distanciarse de Xinjiang mientras presiona para aliviar las restricciones estadounidenses.



Hikvision firmó 1.900 millones de yuanes en contratos de asociación público-privada, con un valor promedio de 370 millones de yuanes cada uno, con la policía en Xinjiang entre 2016 y 2017, según muestran los documentos de adquisición.



Aunque los acuerdos de Xinjiang se han reducido desde que el Congreso de los EE. UU. aprobó la prohibición el año pasado, los documentos de adquisiciones del gobierno provincial no reportados previamente revisados ​​por Reuters muestran que el equipo de vigilancia de Hikvision fue nombrado en más de 110 millones de yuanes en contratos con la policía, el ejército y los tribunales chinos allí.



Las Naciones Unidas dicen que hay estimaciones creíbles de que aproximadamente un millón de personas, en su mayoría de la minoría musulmana uigur, han sido detenidas en Xinjiang sin cargos formales.

Un representante de Hikvision dijo que la compañía "toma los derechos humanos globales muy en serio" y señaló que su tecnología también se utilizó en tiendas, control de tráfico y edificios comerciales.



"No sabemos dónde y cómo se venden o usan nuestros productos", dijo el representante de Xinjiang. "Pero todos nuestros negocios deben alinearse con la política de cumplimiento de la compañía".



Hikvision declinó decir cuál era su política de cumplimiento, pero dijo que estaba en línea con las leyes locales.



La Oficina de Seguridad Pública de China y la Oficina de Seguridad Pública de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, donde se encuentran los proyectos licitados, no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.



Los inversores extranjeros que una vez se sumaron a la compañía, incluida UBS AG, han descargado al menos 300 millones de acciones de sus acciones en los últimos cinco meses, según muestran los datos de los accionistas, con algunas preocupaciones citadas sobre su participación en el creciente estado de vigilancia de China en la región de Xinjiang.



"Hikvision necesita decidir si quiere ser una compañía global o ... simplemente ser un negocio con sede en China", dijo un ex inversionista principal en Hikvision que vendió su participación por preocupaciones de derechos humanos. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.



