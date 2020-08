Las claves para aprovechar más las clases virtuales

Millones de estudiantes en el país se enfrentan desde hace varios meses a una realidad totalmente distinta: recibir sus clases a través de plataformas digitales. Una situación que representa muchos retos para docentes y alumnos, los cuales se han tenido que enfrentar rápidamente al manejo de plataformas diversas y desconocidas.



Acá le contamos cuáles son algunas de esas herramientas que le pueden facilitar su proceso de aprendizaje y cómo sacarle el mayor provecho a esas que ya ha tenido que empezar a utilizar durante la pandemia.



Clases en directo

¿Cuál es la mejor opción?, ¿qué plataforma me permite una mayor participación entre todos? La verdad, no hay una respuesta única, pero sí hay varios programas que le pueden ofrecer alternativas distintas para dictar sus clases en vivo.



- Google Meets: la plataforma de videoconferencia de Google tiene una versión gratuita, en la cual se puede contar con hasta 100 participantes al mismo tiempo. Para acceder solo se necesita tener una cuenta en Gmail.



Permite compartir pantalla completa e incluir y compartir fácilmente documentos de Drive. Google anunció que para septiembre se contará con la función de vista en mosaico más grande, hasta para 49 participantes.



Para finales de 2020, se incluirá la opción de alzar la mano, encuestas, preguntas y respuestas y grabaciones temporales para las cuentas gratuitas.



- Microsoft Teams: también tiene una versión gratuita. Puede crear evaluaciones y tareas. Así como llevar un seguimiento del estudiante a través de un libro de calificaciones y permite compartir la pantalla.



Solo se necesita contar con una cuenta de Office 365. Tiene chats ilimitados, comparte archivos y se puede grabar.



- Zoom: el programa ofrece sin costo videollamadas de máximo 40 minutos y al igual que las otras opciones permite que el profesor comparta su pantalla con los estudiantes e incluir un tablero.



Cuenta con varios fondos y filtros para hacer las comunicaciones más divertidas, esta alternativa puede funcionar muy bien para captar la atención de los más pequeños. Recientemente, la aplicación permitió quitar los ruidos de fondo, con el fin de eliminar toda distracción.



- Jitsi Meet: no hay necesidad de registrarse para iniciar la videollamada, solo se comparte el enlace del evento y listo. Es libre, gratuito y de código abierto, lo que lo hace muy atractivo entre el público.



Pueden grabarse las sesiones, ver a todos los participantes y compartir la pantalla, así como cualquier documento, incluso ver un video de Youtube todos al mismo tiempo. También cuenta con chat y la opción de levantar la mano para participar.



- GoToWebinar: una de las principales ventajas es que permite incluir encuestas en vivo, lo cual puede incentivar la participación dentro de la clase. Al igual que los otros programas le da la opción de silenciar o activar los micrófonos de los participantes.

Hay varios programas que le pueden ofrecer alternativas distintas para dictar sus clases en vivo. Foto: iStock

Otras opciones

Para hacer más completo el proceso de aprendizaje, hay varias plataformas que permiten crear espacios de clases muy completos, en donde se pueden montar cuáles son las actividades y ejes temáticos que se van a trabajar.



- Moodle: es uno de los más conocidos. Su acceso es gratuito y puede ser utilizado por cualquier institución educativa. Permite que por medio de tres roles distintos: profesor, alumno y administrador se desarrollen aulas virtuales.



Entre sus opciones está el de poder diseñar una estructura educativa basada en las necesidades de la clase, incluir recursos didácticos y actividades a desarrollar.

Posibilita, entre otras cosas, evaluar a los estudiantes y generar informes sobre ellos.



- Google Classroom: le permite a los docentes crear clases, en donde se pueden establecer las tareas y actividades. Así mismo, facilita un espacio de calificación y comentarios para los alumnos, haciendo más fácil el proceso de retroalimentación.

Dentro de esta plataforma se pueden compartir documentos y archivos multimedia, los cuales pueden estar almacenados directamente en Google Drive.



Recientemente se incluyó la alternativa de tareas pendientes que le permite ver a los estudiantes cuáles son los trabajos que están por venir y los que ya están calificados.



- Tareas: la aplicación de Google le ofrece a los profesores la posibilidad de distribuir, revisar y calificar los trabajos realizados por los estudiantes. Es un acceso más fácil a las carpetas de Google Drive de los alumnos con el fin de compartir material de la clase.



- Microsoft Learning Tools: son varias herramientas gratuitas que están disponibles en Office 365 y Microsoft Edge, las cuales permiten principalmente mejorar la comprensión de lectura y la escritura. Incluye la opción de que el contenido sea leído en voz alta y ajustar la velocidad. También permite dividir palabras por sílabas.



Un tip adicional, puede encontrar varias aplicaciones como Forest, Be Focused y PomoDone que le permitirán organizar su tiempo en esos espacios de estudio y ser más productivo.

