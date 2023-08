Seamos sinceros: cuando realizamos determinadas tareas en el trabajo, solemos recurrir con frecuencia a las mismas herramientas. Y aunque existen ya muchas alternativas a PowerPoint que nos ponen cada vez más fácil la elaboración de presentaciones dinámicas, casi siempre optamos por aquello que conocemos, con lo que nos sentimos cómodos y seguros. Porque, además, nadie quiere perder tiempo aprendiendo cómo funciona un recurso nuevo.

¿Quién nos puede culpar? Vivimos en un mundo vertiginoso en el que cada día nos cuesta más estar al día. Sin embargo, cuando se trata de presentaciones, de escribir un informe o analizar determinados datos, conviene no quedarse estancado en el pasado y aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas herramientas que aparecen en el mercado.



Sí, los seres humanos somos criaturas de costumbres. Pero tengamos en cuenta que, diapositiva a diapositiva, según los científicos, otra presentación de PowerPoint monótona probablemente no solo no tenga el impacto que esperamos, sino que se convierta en un efectivo inductor del sueño, tanto en usted como en los que cree que lo están escuchando.



Igual que nos cuesta renunciar a nuestra camiseta favorita, por muy vieja y desgastada que esté, es probable que seamos parte de los millones de usuarios mundiales que vuelven una y otra vez a caer en las mismas herramientas ofimáticas de toda la vida, con lo cual las posibilidades de impactar positivamente con nuestras presentaciones se reducen considerablemente.

Cómo y qué

Puede parecer que lo más importante es el contenido, lo que contamos, pero el cómo lo contamos puede determinar que este contenido se transmita con éxito o fracasemos. En los últimos años, la plataforma digital Genially se ha hecho un hueco en la barra de marcadores de muchos usuarios por su versatilidad, atractivo visual y, principalmente, por su interactividad.



Esta herramienta permite crear presentaciones interactivas, infografías, pósteres y otros contenidos visuales de una manera rápida y sencilla. Basta con seleccionar una de las plantillas que pone a nuestra disposición esta plataforma para dar rienda suelta a nuestra creatividad y enganchar al público. Sus efectos de animación y transiciones hacen que las presentaciones cobren vida.



No estamos diciendo que haya que olvidarse de PowerPoint. Este programa para crear presentaciones sigue siendo válido, pero… ¿y si le damos una vuelta a su uso inicial?

Imaginemos que tenemos una misma presentación de PowerPoint que hemos reutilizado ya varias veces para explicar un determinado contenido a nuestros empleados. Nos funciona y seguramente pensamos que no necesitamos cambiarla. Pero añadiendo un simple sistema de respuesta inmediata podemos cambiar sustancialmente la experiencia de los participantes que acuden a un evento, a una presentación o a una conferencia, ya que ellos podrán interactuar en tiempo real con lo que el ponente está contando.



A través de un sistema de preguntas, encuestas o cuestionarios, entre otros formatos, la audiencia puede responder a preguntas, expresar su opinión o votar en un sondeo que presente el ponente. Además, el presentador obtiene retroalimentación en tiempo real y puede adaptar su presentación a medida que avanza y en función de las respuestas que recibe.



Estos sistemas han ido evolucionando en los últimos años e incluyen una amplia variedad de tipos de preguntas, así como de plantillas. Wooclap, Mentimeter, Pear Deck o Curipod son solo algunos de estos ejemplos que, además, permiten incluir preguntas en una presentación de PowerPoint para intercalarla con sondeos y cuestionarios.



Esta mezcla de contenido e interacción con la audiencia es lo que hará que nuestras presentaciones suban de nivel y que nuestro público siempre se quede con ganas de más.

Use la IA

La oleada de nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa que nos siguen llegando aportan numerosas oportunidades para infundir vida a la actividad laboral. Solo es cuestión de adaptarse a ellas.



Y aquí no hablamos de innovar por innovar, sino de herramientas potentes que pueden no solo aumentar la productividad y ahorrarnos muchísimo tiempo, sino también cambiar completamente nuestro día a día profesional. Y aunque ya probablemente nos suene ChatGPT, hay una multitud de otras maravillas que contemplar. A continuación, compartimos algunas de nuestras sugerencias:



SlidesAI: diseños de diapositivas optimizados



Crear diapositivas visualmente atractivas y bien estructuradas puede llevar mucho tiempo. SlidesAI utiliza la IA para analizar nuestros contenidos y generar automáticamente diseños de diapositivas optimizados. Esta herramienta sugiere la disposición de elementos, el tamaño de la fuente y el formato de los textos para mejorar la legibilidad y la presentación general de tus diapositivas. Con SlidesAI, podemos ahorrar tiempo y lograr presentaciones impactantes en un abrir y cerrar de ojos.

PowerMode: una presentación desde cero en segundos



Este asistente gratuito nos permitirá crear presentaciones desde cero. Para ello, solo tendremos que responder un par de preguntas y la herramienta generará una presentación en cuestión de segundos.

Predictive Analytics AI: pronósticos precisos



Si deseamos anticiparnos a las tendencias futuras y tomar decisiones basadas en datos, es nuestro aliado. Esta herramienta utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar tus datos históricos, generar pronósticos precisos y crear informes basados en proyecciones confiables.

Chartify: gráficos inteligentes al instante



Los gráficos pueden ser una excelente manera de visualizar datos complejos, pero crearlos puede ser una tarea tediosa. Chartify utiliza IA para analizar nuestros datos y generar automáticamente gráficos relevantes y atractivos. Solo tenemos que cargar los datos y elegir el tipo de gráfico que deseamos. Chartify se encargará del resto.

ChatPDF: resúmenes y extracción de información de PDFs



Esta gran herramienta permite a los usuarios interactuar con archivos PDF. La herramienta analiza el archivo suministrado para crear un resumen o extraer la información esencial. Se puede utilizar en casi todo, incluidos libros de texto, trabajos de investigación, documentos legales y manuales, así como ensayos, recibos y contratos.

DesignsAI: potencia tu creatividad

Es una herramienta basada en IA que ayuda a crear presentaciones visualmente atractivas. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para generar diseños personalizados, seleccionar esquemas de color adecuados y sugerir opciones de disposición de elementos. Con DesignsAI, podemos olvidarnos de las plantillas aburridas y crear presentaciones únicas y cautivadoras.

Elena Alcalde Peñalver: Profesora de Filología Inglesa en la Universidad de Alcalá.



Alexandra Santamaría: Senior lecturer en la Universidad Internacional de La Rioja.



Peter Bannister: Investigador en la Universidad Internacional de La Rioja.



The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.