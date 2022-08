El rumor que hace eco cada vez más es que HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery que ofrece el mejor contenido de HBO, Warner Bros. y DC, -y que está en disponible en 61 países desde su lanzamiento en en Estados Unidos, en mayo de 2020- podría cambiar de nombre por los recientes cambios en la producción de películas del universo de superhéroes de DC comics.

La compañía, que desde el 1° de junio se alió con Discovery y se transformó en una empresa de entretenimiento global con el nombre de Warner Bros.Discovery, entregó sus resultados financieros y anunció novedades.



El día anterior, los directores de Batgirl dijeron estar conmocionados porque la película de superhéroes de 90 millones de dólares fue archivada por el estudio y no se estrenará en ningún formato.



Warner Bros. Discovery anunció que dejaría de lado la adaptación cinematográfica del personaje de DC Comics, protagonizada por Leslie Grace junto a Michael Keaton como Batman, que ya estaba terminada y estaba en posproducción, al parecer, por un cambio en la estrategia corporativa luego de la fusión de Warner Bros. y Discovery.



Warner se había comprometido a hacer películas que pudieran ir directamente a HBO Max, como parte de un esfuerzo por aumentar los suscriptores en el sector del streaming. Pero la decisión parece haberse revertido porque al parecer Batgirl no era lo suficientemente deslumbrante para un estreno en cines y era demasiado para el mundo del streaming.



Por esos cambios, el rumor de un cambio de nombre y de estrategia en HBO max tomó más fuerza.



Hoy, David Zaslacv, el CEO de Warner Bros. Discovery, reportó que la aplicación tiene 92,1 millones de suscriptores de streaming combinados como una de las primeras ganancias totales desde la fusión.



Zaslav dijo por medio de un comunicado que la compañía no colocaría todas sus fichas en transmisión.



“Tenemos la intención de maximizar el valor de ese contenido a través de un amplio modelo de distribución que incluye cine, streaming, cable lineal, free-to-air, juegos, productos y experiencias de consumo, y más, en todo el mundo”, apuntó.



Además en el reporte señaló que hay una "opcionalidad" en la distribución de los contenidos, pero no mencionó nada concreto sobre la cancelación de Scooby Doo y Batgirl, solo dijo que HBO max está creciendo y seguirá haciéndolo.

