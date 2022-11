Se imagina que un día despierte, intente acceder an Internet y solo aparezca en su dispositivo una pantalla blanca y un letrero: Error 404.



Ese escenario de pánico es el que vislumbra la periodista española especializada en ciencia y tecnología Esther Paniagua, autora de un libro con el mismo nombre: Error 404.



De acuerdo con la experta que el servicio colapse y el caos y pánico se hagan espacio es una posibilidad que viene de la ciencia y , además asegura que nadie,ni los gobiernos o las empresas están preparados para enfrentar el escenario apocalíptico que seguiría

La periodista que estará en el Hay Festival Arequipa, que se realizará entre el 3 y el 6 de noviembre en esa ciudad peruana, habló con BBC Mundo sobre su tesis y explicó porque es muy probable que el día en que internet falle llegue.



"Esto viene de la ciencia, no es que yo lo crea porque me despierte un día pensando eso. Muchos expertos, entre ellos el filósofo y teórico de la conciencia Dan Dennett, en una entrevista le dijo a Toni García, un periodista amigo mío, que "internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial", yo empecé a investigar, y me di cuenta de que aquella frase tenía fundamento", explicó.



Ahora no se sabe si es cuestión de tiempo o de uso, pero "Yo no diría que es seguro al 100% que internet colapsará en algún momento y que todo dejará de funcionar, pero creo que es altamente probable", agregó no sin antes aclarar que "obviamente no tengo es una fecha, igual que no la tiene nadie. Puede pasar mañana, dentro de cinco años, de diez o nunca, aunque creo que "nunca" es la menos probable de todas las posibilidades".



Según la analista, el riesgo es que actualmente todo depende de internet y eso hace que sea especialmente vulnerable.



"Hemos convertido todo en un ordenador: desde las infraestructuras críticas a los hospitales, las administraciones públicas, las universidades, las empresas, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestros electrodomésticos. La electricidad. Así que si se cayera, todo dejaría de funcionar, y se produciría además un efecto en cadena, dominó, porque afectaría incluso a servicios que no están conectados a la red", señaló.

¿cuánto tardaría?

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: EFE / How Hwee

En 1998, un grupo de hackers éticos, fue llamado a comparecer ante el Senado de Estados Unidos, por la preocupación que había ya por aquel entonces de que se cayera internet y con él todo el comercio electrónico. Esos hackers declararon que en 30 minutos eran capaces de derribar toda la red a través de vulnerabilidades en un protocolo base de internet que, por decirlo de manera sencilla, hace que la información fluya de la forma más eficiente posible.



Además recordó que una actualización de ese protocolo hizo que el 4 de octubre de 2021 se cayeran todos los sistemas de la familia Facebook, desde WhatsApp a Instagram, esa es una de las posibles vías de caída de internet, pero no la única.



Otros medios son un ciberataque contra Google o Amazon, también un fenómeno de la naturaleza, como una tormenta magnética, una decisión de un gobierno, como sucedió en India, durante siete meses y que está en el libro.



También hay otra opción y es que los cables submarinos, son muy vulnerables.



"He seguido investigando y documentándome después de escribir el libro, y así me enteré de que todo Yemen, un país con 30 millones de habitantes, se había quedado sin internet en 2020 a raíz de un fallo en un cable submarino provocado por el ancla de un barco (que algunas fuentes atribuyen a los hutíes, un grupo rebelde involucrado en el conflicto yemení). Ese cable transportaba el 80% del tráfico en internet del país. El 20% restante va por otro cable", dice la periodista.

¿Quien cuida el internet?

El sistema DNS que es el sistema de nombres de dominios que traduce los nombres de cada página web y les asigna una dirección IP y que es la base de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), está protegido por 14 guardianes.



Paniagua comenta que cada seis meses, se reúnen y actualizan el sistema DNS y renuevan las claves digitales. Cada uno tiene una llave física asociada a las capas de protección digital y la tiene que llevar cuando se reúnen.



Incluso la experta se pudo entrevistar con uno de ellos.



El punto clave es que a futuro no se sabe cuál será el plan el día que falle el internet,

"las empresas están obligadas a tener planes por si hay caídas, y se confía en que esas empresas estén haciendo su trabajo. Pero a nivel gubernamental no hay nada. Si hay una caída de internet habrá que ver por ejemplo cómo se organiza a la gente. Daniel Dennett, quien dice que no tenemos botes salvavidas", analiza.



Además apunta, "Antiguamente, cuando pasaba algo grave, la gente se reunía en las iglesias y allí se organizaba. ¿Hoy a dónde vamos? ¿Al ayuntamiento? ¿A la biblioteca?. La sociedad cada vez está más fragmentada, más polarizada y más individualizada. Y el estar así, separados los unos de los otros, puede hacer que las consecuencias de un evento como la caída de internet sean aún peores", puntualizó.

Más noticias

¡No se deje engañar! Conozca los trucos para WhatsApp que son falsos

Microsoft: los juegos que llegan a Xbox Game Pass en noviembre