'Hay que educar a las personas para los trabajos del futuro': Coursera

La educación virtual se ha tomado la mayoría de las casas. Miles de estudiantes, tanto de colegio como de universidad, han tenido que migrar a la virtualidad. Asimismo, miles de personas están aprovechando el tiempo que están en casa para aprender o fortalecer habilidades que les ayuden a desempeñar mejor su trabajo.



En ese sentido, desde Coursera y en convenio con el Gobierno Nacional se presentó una iniciativa para que aquellas personas que quedaron desempleadas por culpa de la pandemia por el coronavirus, pueden desarrollar nuevas habilidades para los trabajos del futuro.



Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera, habló con EL TIEMPO sobre esta iniciativa que busca ayudar a aquellas personas que se encuentran sin trabajo con cursos gratuitos, y sobre cómo ha tomado importancia la educación virtual, así como el crecimiento exponencial que ha vivido el país en este aspecto.

¿De qué se trata la iniciativa y cómo va a funcionar aquí en Colombia?

La iniciativa de Coursera busca reforzar el trabajo, la idea es que hay muchas personas, especialmente en el sector de los alimentos y la hotelería que están desempleados por culpa del covid-19 y el aislamiento. Lo que creemos es que deben cambiar sus habilidades en educación y entrenarse en ciertas habilidades para los trabajos del mañana.



Esta es una iniciativa en la que cualquier gobierno tendrá acceso a los contenidos de nuestros aliados, para todas las personas que estén en desempleo hasta final de 2020. Tenemos los mejores cursos y las mejores universidades como Los Andes, uno de nuestros mayores aliados, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Estos cursos van a estar gratis para las personas desempleadas en Colombia.



¿Cómo fue el acercamiento con el Gobierno Colombiano y por qué escoger el país ahora?

Esperamos que esto esté disponible en todo el mundo. Pero Colombia es uno de los países lideres y la razón porque es que en Colombia tenemos cerca de 1 millón de usuarios usando Coursera, así mismo, tenemos una buena relación con el Gobierno y el Ministerio de las TIC. Confiamos entre nosotros y creemos que podemos ayudar a los trabajadores en Colombia.



Fue muy fácil porque trabajamos juntos y, además, porque queremos que Colombia sea uno de los líderes en este tema y necesitábamos movernos rápido porque todo está sucediendo demasiado rápido.



El presidente Duque ha tenido una gran visión en Colombia para el futuro con iniciativas de inteligencia artificial. Yo creo que está conforme con la agenda del presidente. Nos reunimos con el presidente en septiembre para hablar sobre temas.



¿Cómo cree que ha cambiado la perspectiva de las personas en relación con la educación virtual durante la pandemia?



Yo creo que la perspectiva de la gente cambio desde hace 5 años y creo que depende de qué tipo de educación virtual ha experimentado. Gente que ha experimentado Coursera, que es diseñado para ser en línea, para usar en el celular o trabajar sin conexión.



Para la gente que ha usado Coursera ha sido muy fácil y, sobre todo, porque es muy flexible. Creo que la gente que ha experimentado la enseñanza básica en Zoom, y es lo que muchos están viviendo. El estudiante con el profesor y yo creo que eso es mejor que no tener clases, pero se trata es de educación remota. No es muy flexible ni interactivo y debería serlo más.



Nosotros tenemos esos 4.000 cursos en Coursera, y nuestro promedio de calificación en los cursos es de 4,7 puntos, a la gente le gusta. Sí la educación virtual está bien hecha a las personas les interesa mucho participar.

¿Quién puede ingresar a estos cursos y cómo?



Estos cursos están disponibles para personas que están desempleadas, hasta ahora, según atos de Reuters, hay aproximadamente 1,1 millones colombianos que se quedaron sin trabajo por la covid-19 y ese número, se proyecta que suba a 1,5 millones, así que puede aumentar el desempleo de 10 por ciento a 16 por ciento o incluso a 18 por ciento.



Las personas podrán tener acceso a través de las agencias de Gobierno, que iniciarán una versión de cursera que la cual será en conjunto con nosotros y ellos seleccionarán ciertos cursos que serán acorde con ciertas poblaciones e invitarán individuos a entrar a estos programas, entonces podrán participar si tienen una invitación del Gobierno.



¿Hasta cuándo estarán estos cursos disponibles?



La iniciativa va hasta el final de 2020, pero los gobiernos podrán invitar a desempleados hasta el 30 de septiembre. No obstante, los que estén cursando un curso, tendrán hasta el 31 de diciembre para terminarlo. Lo que vemos, desde mediados de marzo, es que muchos estudiantes de Colombia han empezado a usar Coursera, han aumentado en más de 600 por ciento, hay una gran demanda que quieren aprender en línea y que están yendo a Coursera, pero con esta iniciativa se les dará acceso a personas desempleadas con certificados y todo lo que traen los cursos.



¿Todos los cursos estarán disponibles en esta iniciativa?



Son 3.800, no todos estarán disponibles, pero si la mayoría.



¿Cuál es la visión que Coursera tiene a futuro sobre la educación virtual?



La visión es que creemos que hay un triángulo, en una esquina están los aprendices, la otra es educadores -universidades, pero también empresas-, y la tercera es trabajadores.



La visión es que aprendices tengan acceso a la mejor calidad en educación y tengan mejores trabajos. También, que las empresas tengan acceso a educación para que sus trabajadores trabajen mejor, y los educadores puedan enseñar a aprendices y empresas.



Queremos crear este ecosistema y trabajar con gobiernos, los cuales nos están ayudando a unir este ecosistema. Hacer esto disponible para todo el mundo.



¿Qué tan importante es la educación virtual y cómo la pandemia ha cambiado el ecosistema de enseñanza?



Yo diría que los trabajos están cambiando. Cada día hay más trabajos para gente que tiene habilidades digitales y es importante aprender esas habilidades tecnológicas, pero y ¿cómo lo haces?.



Lo importante es que la educación virtual nos da acceso y al ser en línea, es que puede se puede aprender en cualquier lugar; en el celular, en el bus, en la casa, no debe estar conectado a internet y se puede hacer en cualquier momento, en la noche, en la mañana o en el espacio de almuerzo. Además, es mucho más asequible para las personas.

En México más del 65 % de persona que no tienen un título dijeron que no estudiaron porque es muy caro. Y al trabajar con el Gobierno se traer todos estos cursos de forma gratuita. La idea es que las personas ganen habilidades para los trabajos del futuro y por mucho menos precio.

En ese sentido, ¿Cuánto cuesta un curso generalmente en Coursera?



Usualmente se pueden tomar cursos y si solo ves lo videos y las lecciones será gratuito. Pero si quieres tener el certificado cuesta 49 dólares o 59 dólares dependiendo del curso, al pagar se hace un examen y si se pasa se obtiene una certificación. También existe Coursera plus, el cual cuesta cerca de 500 dólares y las personas con esta iniciativa tendrán acceso a los cursos de forma gratuita.

REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET