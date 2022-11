Los canales digitales de la EPS Sanitas y Colsanitas fueron víctimas de un ataque informático que ya deja afectadas a más de 5 millones de personas.



De acuerdo con Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, el incidente se presentó ayer, pero la afectación se habría extendido en los últimos dos días, de acuerdo con reportes de los usuarios y los trabajadores.

"Somos víctimas de un ataque cibernético muy importante, estamos desplegando un plan de contingencia”, declaró Rueda, pero no indicó qué tipo de afectación sufrió la entidad.



Desde el pasado 27 de noviembre, en el portal web de la EPS, los usuarios han reportado lentitud y fallas en los servicios de salud, entre los cuales se encuentran el sistema de acceso a atención de urgencias, entrega de medicamentos y agendamiento de citas.

​

Incluso Camilo García, autor del portal muchohacker.lol y experto en historias de ciberseguridad y hacking, expone que al no saber qué tipo de ataque sufrió la entidad y cuántos de los portales de la empresa están afectados es difícil determinar si las personas deben cambiar contraseñas.



"Y mucho más si la contraseña que usan para Sanitas es la misma que usan en otros servicios. Probablemente sea una buena práctica cambiar contraseñas", dijo.



Por ahora se evidencia la afectación en las páginas : https://www.keralty.com, https://www.epssanitas.com y https://www.colsanitas.com



Además, recordó el experto que no es nuevo el tema en el caso de Sanitas, ya que el pasado 18 de noviembre, Cruz Verde, firma encargada de entregar los medicamentos a pacientes, advirtió de una falla en el sistema de la EPS y de nuevo está afectada.



De igual forma, aunque Sanitas ha explicado la situación, ninguna autoridad en Colombia ha hablado de lo sucedido ni ha anunciado un plan de acción. Cabe recordar que los portales que incluyen datos personales están bajo la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Fiscalía General de la Nación.



Tampoco las autoridades sectoriales como el Ministerio Tic, el Ministerio de Salud se han referido al tema.



Por su lado la Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la EPS Sanitas informar el plan de contingencia adoptado para garantizar la continuidad de los servicios a sus usuarios, tras las fallas presentadas en sus canales de atención.



Adicionalmente deben indicar cómo se están garantizado los servicios en los puntos presenciales de atención para los ciudadanos y solucionar de manera inmediata los casos con riesgo de vida.

