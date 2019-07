Usuarios filtraron capítulos de Stranger Things 3 a Torrent en 4K

La tercera temporada de Stranger Things ha sido tan exitosa que rompió un record esta semana al ser sintonizada por más de 40 millones de 'hogares' en el mundo. Sin embargo, el número de cibernautas que ha llegado a ver la serie podría ser considerablemente mayor, debido a la filtración a internet de toda la temporada, en calidad 4K.



Enlaces en el sitio de descargas Torrent con la ennumeración de los 8 capítulos de la temporada, han levantado sospechas sobre una brecha de seguridad en Netflix. Según un reporte del portal especializado Torrent Freak, la teoría de un 'hackeo' a la plataforma de video streaming cobra vida al tener en cuenta que las filtraciones de alta calidad son una rareza y al estar codificadas en .WEB

Torrent Freak sostiene que a diferencia de otros ataques, este logró romper una barrera Widevine, de alta seguridad, desarrollada por Google para cifrar el contenido. Después de que el material se filtró a Torrent, sitios piratas han copiado y republicado los contenidos.



Cuando se trata de filtraciones, las denominaciones de los archivos develan cuál es la fuente. Por ejemplo, una terminación CAM, se refiere a una copia ilegítima que fue obtenida mediante la grabación de una pantalla de cine o de un monitor. Una terminación DVDRip identifica la copia ilegítima como producto copiado de un DVD y una WEBRip, se refiere a que el video resultante ha sido capturado en vivo desde un servicio web.



Por ello, que la denominación de los videos de la tercera temporada de Stranger Things haya sido WEB, alude a que los contenidos fueron extraídos directamente de los servidores de la plataforma, y que como resultado no han perdido calidad en el proceso.



Según TorrentFreak, hay una gran probabilidad de que los atacantes sean un grupo denominado Scene, que se dedica a la piratería de plataformas digitales como Amazon o iTunes y que en esta ocasión podría haber afectado a Netflix

Ojo con lo que descarga

Aunque suene muy atractivo, la descarga de archivos 'gratuitos' desde la web no deja de tener riesgos. Cuando un contenido original es filtrado a internet, no hay garantía alguna de que los atacantes que robaron las piezas digitales no aprovechen para incluir malware o códigos script ejecutables dentro de las descargas.



Dado que después de las filtraciones es usual que el contenido se replique a cientos de sitios de dudosa reputación, se vuelve difícil el lograr acceder a la primera fuente.



Tradicionalmente, los ciberdelincuentes aprovechan las series, las canciones y las películas más populares para lanzar ataques en red que van desde la más básica ingeniería social para conocer sus correos y dirección ip hasta la instalación de troyanos o ransomware que pueden corromper sus archivos y secuestrarlos a cambio de un rescate.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET