Las nuevas habilidades que son claves en los profesionales del futuro

Aunque hoy en día hay algunas habilidades que muchos no consideran como importantes, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, en el futuro más de un tercio de las habilidades básicas de la mayoría de los trabajos a nivel mundial se compondrá de habilidades que hoy en día no se consideran como importantes o cruciales.



Relaciones públicas, conocimiento informático, manejo de datos, innovación y nuevas tecnologías son algunas de las que señala el organismo.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son las marcas más vendidas de celulares en Colombia?)

Por esta razón, desde la academia se viene gestando un cambio en la forma como se enseña y se guía a los estudiantes que serán los profesionales del futuro.



En ese sentido, con la mira puesta en la industria 4.0 y las nuevas tecnologías, la Universidad Sergio Arboleda, la EAN y el Cesa, entre otras en el país, fortalecen también los temas de emprendimiento y empoderan a sus estudiantes para encontrar y crear soluciones a diferentes problemas desde la academia y así darles las herramientas para los próximos retos del mercado laboral.



(Además: ¿Por qué casi todos votan en papel en la era de los 'smartphones'?)



De hecho, de acuerdo con un estudio del Page Group, que contó con más de 3.000 encuestas a presidentes, gerentes de empresas de distintas industrias en seis países de América Latina, el trabajo en equipo (46 %), resolución de conflictos (29 %), comunicación asertiva (25 %), entre otras, eran lo que más buscaban en sus empleados.



Por tanto, tener más conocimientos especializados, sin otras habilidades, no siempre es una ventaja. Las habilidades blandas, como las interpersonales y actitudinales, son fundamentales para el desarrollo de los objetivos de negocio de las empresas.

Las competencias blandas son también un ítem superimportante para las carreras del futuro FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, las habilidades a nivel humanístico, encaminadas a poder trabajar en equipo, son muy importantes. “A pesar de que estemos trabajando con tecnologías, la comunicación y los temas humanos los resaltamos, y por lo tanto, las competencias blandas son también un ítem superimportante para las carreras del futuro”, dice Leonardo Rodríguez, gerente de investigación y transferencia en la Universidad EAN.



(Lea también: Los mensajes de Trump que Twitter y Facebook calificaron de engañosos)



En un sentido similar, Juan Carlos Morales, director académico de la Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital de la Universidad Sergio Arboleda, precisa que “la habilidad blanda permite relacionarse con las otras personas para tener lo mejor de las otras personas. Podemos tener una muy buena idea en la organización, haberla planeado de forma correcta, pero si no se sabe relacionar con el entorno para que esta pueda ir escalando esta se queda ahí y no florece”.



Por otro lado, el liderazgo, la capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas, leer el entorno son algunas de las habilidades que pueden tener relevancia en los trabajos del futuro.



Por su parte, Henrry Bradford Sicard, rector del Cesa, señala que lo más importante es un equilibrio entre los conocimientos duros y las llamadas habilidades blandas. “Lo que formará profesionales más versátiles y completos”, precisa.



(Además: Wom, el nuevo operador que llega a dinamizar la telefonía móvil)



Así mismo, agrega: “Un segundo factor es que la coyuntura de la pandemia, que llevó a millones a moverse por ambientes virtuales, demostró que el e-learning no es exclusivo de las instituciones educativas, por lo que la autogestión y autoformación serán vitales para profesionales más competitivos”.



La innovación es muy importante dentro de la academia para potenciar las habilidades en quienes cursan diferentes carreras de la mano de la tecnología. “Las nuevas tecnologías no son únicamente para los ingenieros de sistemas o mecánicos, desde todas las carreras se puede ver la tecnología como una aliada para facilitar procesos”, añade Morales.



(Lea también: Esto hace Back Tap, el 'botón secreto' que Apple agregó a los iPhone)



En esta misma línea también está Rodríguez. “Es muy importante llevar la innovación y permear la academia tanto nuestras propias actividades administrativas, porque al final de cuentas si detallas en estos momentos de pandemia, las universidades tuvieron que hacer sacrificios muy importantes hacia la virtualidad y hacia el trabajo en casa”, asegura.



A lo que Bradford añade que “la innovación es determinante. Si bien no puede ser el único objetivo, la academia debe pensarse como el actor número uno de un ecosistema para impulsar la innovación. Los resultados generados en sus laboratorios, por sus grupos de investigación, sus patentes y, sobre todo, cómo se garantiza la transferencia de conocimiento a los otros actores del ecosistema, deben formar parte de esta visión”.



Además, dice que es necesario promover la innovación dentro de la interconexión Estado-Academia-Empresa, “considerando las capacidades y vocaciones regionales, para impactar favorablemente el entorno inmediato de las instituciones educativas”.



(Además: Huawei presenta sus gafas inteligentes: X Gentle Monster Eyewear II)



“Tenemos que crecer de una forma más acelerada en la capacidad de conectividad, hay

que mejorar la conectividad en las regiones de nuestro país para que todas estas posibilidades de tener el conocimiento se vayan generalizando. En Colombia necesitamos potenciar el capital social , buscando que tengamos suficiente capital humano formado . Las multinacionales cada vez más están buscando quienes sepan de desarrollo y programación”, puntualiza Morales.

También le puede interesar:

- Videojuegos en la nube: el futuro de la industria



- Claves para mejorar la seguridad durante el trabajo remoto



- Las millonarias ganancias de empresas de tecnología en últimos meses

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET