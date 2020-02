Guía gratuita de Google para hablar de seguridad en internet a niños

Consejos para enfrentarse a una noticia falsa, recomendaciones para crear una contraseña segura y estrategias para apoyar a una víctima de bullying son algunas de las reflexiones que forman parte de la estrategia ‘Sé genial en internet’, una iniciativa del gigante tecnológico Google, en colaboración con expertos en ciudadanía digital como I Keep Safe, que quiere llegar a los salones de clase con herramientas para mejorar la seguridad de los menores de edad en línea en Colombia y la región.

La idea es que los menores empiecen a ser más críticos con lo que ven y leen en internet, al mismo tiempo que invitarlos a ser responsables con lo que se comparte.



“No solo somos consumidores, sino generadores de contenido en internet. Por esa razón debemos ser responsables para no contribuir a la difusión de una información equivocada o que pueda ser malinterpretada”, explica Margarita Abella, especialista en educación a usuarios en Seguridad Digital del departamento de Confianza y Seguridad de Google.

Interland es el juego interactivo web que desarrolló Google para abordar las temáticas de Sé genial en Internet Foto: Google

La guía, lanzada inicialmente en 2018, fue actualizada recientemente con ocasión del Día Mundial de Internet Segura (11 de febrero). Como novedad incluyó cinco actividades originales orientadas a enfrentar la desinformación.



La cartilla, que está abierta para consulta de padres de familia y docentes, usa estrategias pedagógicas alineadas con los estándares de la Iste (International Society for Technology in Education) y la AASL (American Association of School Librarians) para facilitar el tratamiento de temas de ciberseguridad y ciudadanía digital en los salones. En lo que llevan activos, solo través de convenios con ministerios de Educación, la iniciativa ha llegado a más de 2,5 millones de niños en el mundo.

Según Abella, esta iniciativa se hizo necesaria entre los esfuerzos educativos de Google a raíz de estudios en los que encontraron que padres y madres tienen preocupación sobre el tipo de contenidos que ven sus hijos en internet y que la edad promedio a la que un menor empieza a navegar en un dispositivo propio es entre los 9 y los 10 años.



“Esta es una era de mucha información y de mucha desinformación. Hemos venido haciendo varios esfuerzos en esta materia dentro de Google, pero nos dimos cuenta de la necesidad de incluir la temática con ejemplos y en un lenguaje más claro que los niños puedan entender”.

Margarita Abella, especialista del grupo de Confianza y Seguridad de Google. Foto: Cortesía de Google

¿Cómo funciona?

Mientras se adelantan las conversaciones con entes del Gobierno Nacional para pensar en adoptar el programa en los colegios del país, como lo hizo Chile con un convenio entre Google y el Ministerio de Educación, los interesados pueden acceder al material en el sitio web https://beinternetawesome.withgoogle.com/.



En este sitio, los niños pueden explorar las temáticas del plan a través de un videojuego llamado Interland. En un mundo 2D, un pequeño internauta de colores conoce a otros compañeros, y su misión es enviar buenas energías para subirles el ánimo y avanzar en los mundos.



Por el otro lado, el sitio aloja todos los materiales descargables y la guía completa del programa.



La cartilla, de más de 85 páginas, estrategia, también comprende la necesidad de los profesores, quienes saben que es importante hablar de estos asuntos, pero no cuentan con las herramientas.



Los módulos se organizan con títulos como ‘Sé valiente’, ‘Sé inteligente’, ‘Mantente alerta’, ‘Mantente seguro’ y ‘Sé amable’. A través de actividades se busca que los docentes y los padres de familia puedan abordar cinco temáticas principales: el cuidado de la información, la duda ante el engaño, la protección de los datos, el buen trato y el diálogo con adultos.



“No todo lo que está en internet es verdadero, interesante o útil; es valiente tener un pensamiento crítico y preguntar a otros”, señala.



Si bien la estrategia está pensada para menores entre los 7 y los 12 años, según Google, algunas pruebas han arrojado resultados positivos en adolescentes. Dentro del material se incluye un diploma conmemorativo para motivar a los niños.

“Nos hemos acostumbrado a que, como estamos tras una pantalla, podemos decir y hacer cualquier cosa sin ser parte activa de la construcción de soluciones. En la medida que se pueda ser amable, más compasivo en internet, todos ganamos”, expresa la experta.



Evaluar cuál es la fuente de la información, estimar si un comentario agrega o no algún valor positivo antes de enviarlo y saber cómo reportar abusos en línea son algunos de los consejos en el plan.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA​@LinndaPC