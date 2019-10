Tik Tok, popular red social china, en la mira de senadores de EE. UU.

Las tensiones entre EE. UU. y China no solo han tocado a Huawei. Esta semana legisladores estadounidenses apuntaron que es hora de revisar a Tik Tok, la red social china de videos cortos que está en furor y que desde octubre de 2018 se ha posicionado como una de las aplicaciones más descargadas en EE. UU.



La petición llega poco después de que el gobierno de EE. UU. puso en una lista negra a empresas de inteligencia artificial como HikVision y SenseTime y las acusó de violar los derechos humanos y discriminar minorías musulmanas dentro de China.

Esta semana, el senador Marco Rubio pidió a un panel de seguridad nacional de Estados Unidos que revise la adquisición de Musical.ly por parte del propietario de TikTok, ByteDance, la start-up mejor valorada del mundo.



El argumento de Rubio es que TikTok es utilizado por el gobierno chino para censurar contenido políticamente sensible.



En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Rubio dijo que las aplicaciones de propiedad china "se utilizan cada vez más para censurar el contenido y silenciar la discusión abierta sobre temas considerados sensibles por el Gobierno y el Partido Comunista de China", refiriéndose a un polémico episodio para Tik Tok en el que reportes internacionales revelaron cómo la aplicación borraba contenidos asociados a las protestas en Hong Kong.

Mnuchin encabeza el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), que es la entidad encargada de revisar las fusiones y compras de acciones entre empresas buscando garantizar que no dañen la seguridad nacional.



Rubio dijo que había una creciente evidencia de que TikTok en los Estados Unidos censuraba el contenido que "no está en línea" con el gobierno chino.



China "está utilizando estas aplicaciones para avanzar en su política exterior y reprimir globalmente la libertad de expresión, expresión y otras libertades que nosotros, como estadounidenses, valoramos profundamente", dijo el senador.

La china ByteDance compró Musical.ly en diciembre de 2017 por casi mil millones de dólares. Más tarde cerró Musical.ly (creada en 2014) y trasladó a los usuarios a una versión renovada de su propia aplicación TikTok (lanzada en 2016), que sirve a mercados no chinos.



Sin embargo, la aplicación original de la compañía, llamada Douyin, aunque es similar a TikTok, solo está disponible en China y cumple con los requisitos de censura locales.

En ese sentido, una vocera de TikTok de EE. UU. dijo a Reuters que la compañía almacena todos sus datos de usuario de EE. UU. En los Estados Unidos."El gobierno chino no solicita que TikTok censure el contenido, y no tendría jurisdicción independientemente, ya que TikTok no opera allí", agregó.

Usuarios de Tik Tok pueden pasar un promedio de 20 minutos en el teléfono, consumiendo unos 80 videos cortos. Foto: CEET

En el panel de Rubio, abogados participantes dijeron que una revisión del CFIUS sobre un acuerdo de este tipo sería inusual, pero no imposible. "No sería impactante, pero sería atípico que CFIUS revise una transacción por problemas de censura", dijo David Hanke, un abogado de Arent Fox que ayudó a elaborar una reforma legislativa del comité el año pasado. "Tampoco sería la primera vez que CFIUS abre nuevos caminos sobre preocupaciones específicas de China", agregó.



ByteDance es una de las startups de más rápido crecimiento en China. Posee el principal agregador de noticias del país Toutiao, así como TikTok, que ha atraído a celebridades como Ariana Grande y Katy Perry junto con legiones de adolescentes estadounidenses.



La propiedad china de la compañía y el repentino aumento de popularidad han generado preocupación entre los legisladores estadounidenses. Aunque el Congreso no puede obligar al CFIUS a revisar casos individuales, el poderoso comité tiene jurisdicción para revisar acuerdos que no fueron previamente señalados a CFIUS por las partes involucradas.



La compañía china de juegos Beijing Kunlun Tech a principios de este año aceptó una solicitud de CFIUS para vender la popular aplicación de citas gay Grindr, que había tenido desde 2016. Kunlun provocó la ira de los EE. UU.

